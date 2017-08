Governo quer promover cultura de paz entregando viatura

Da redação ac24horas 28/08/2017 09:53:50

Uma viatura do policiamento escolar foi entregue no município de Tarauacá para, segundo o Governo do Acre, ser promovida a cultura de paz nas escolas da cidade. Ironicamente, com os índices de violência crescendo em todo o estado, o governador também anunciou que a escola João Ribeiro vai operar em tempo integral.

“Estamos fazendo aqui um trabalho para um futuro de paz. Integrando educação e segurança, fazendo prevenção para nossos jovens e dando uma oportunidade de planejamento de vida com a escola integral”, afirmou o governador durante cerimônia com a participação da comunidade escolar e externa.

O secretário de Educação, Marcos Brandão, lembrou que o sistema de ensino está sendo fortalecido com um conjunto de ações em todo o estado. “Preconizamos ter uma sociedade de paz. É um projeto sempre com o jovem no centro do processo, tendo sucesso em sua vida”, afirmou o gestor.