Divulgado o resultado final da seleção de 174 estagiários para o Governo do Estado

Da redação ac24horas 28/08/2017 10:16:08

O governo do Estado divulgou nesta segunda-feira (28) a lista classificatória preliminar para seleção de estagiários referente ao edital Nº 002/2017. Os novos estagiário vão compor um cadastro reserva para atender as necessidades das secretarias, autarquias e fundações e vão ser chamados à medida das necessidades.

As vagas são (curso/vagas): Administração (47), Sistemas de Informação (34), Jornalismo (17), Redes de Computadores (7), Ensino Médio (28), História (12), Artes Cênicas (3), Música (6), Gestão Pública (20).

A relação completa encontra-se no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição nº 12.126, desta segunda-feira, páginas 57-59. Os interessados devem fazer o ‘download’ do arquivo no site do DOE (formato PDF), mas para agilizar a busca pode, após ‘baixar’ o arquivo, agilizar a busca digitando CTRL+F após abrir o arquivo, digitar o nome a ser buscado e apertar ‘enter’.