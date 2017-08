Departamento de Trânsito notifica motoristas e dá 15 dias para apresentação de defesa

28/08/2017

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) divulgou nova lista contendo o nome de condutores que podem ter o direito de dirigir suspenso por até 12 meses, como prevê a legislação. A lista, publicada no Diário Oficial segunda-feira, dia 28, informa o período de suspensão da habilitação de cada condutor e a data da infração cometida.

Diante disso, o Detran deu 15 dias para os motoristas notificados apresentarem defesa junto ao órgão. Em cosa negativo, todos serão suspenso pelo prazo estabelecido em lei. A maioria das notificações é por conta de embriaguez ao volante, situação que dá até a perda da habilitação, em caso de reincidência.

O Detran passou a notificar os motoristas por meio do Diário Oficial porque o tempo que os Correios levava para entregar, quando conseguia, as notificações era muito alto. Agora com o DOE, fica mais fácil, o problema é que muita gente não consegue acessar o veículos oficial de informações do Poder Executivo.