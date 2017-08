Cansado de embromação, Alan Rick diz que não é problema para indicação do vice e pode ser alternativa do DEM ao governo do Acre

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 28/08/2017 18:25:46

O deputado federal Alan Rick (DEM) abandonou a corrida pela indicação a pré-candidato a vice-governador na chapa de Gladson Cameli (PP). Ele comunicou o presidente do PP, José Bestene, nesta segunda-feira (28), antes de embarcar para Brasília. O parlamentar acreano considera que a disputa pela indicação vem se tornado desgaste para o Democratas e principalmente para ele nos últimos dias.

A decisão de Alan Rick acontece após Bestene convocar uma reunião dos partidos de oposição – sem a participação do DEM – para adiar a escolha do vice do pré-candidato do PP para 2018. “Eu liguei para Bestene, porque a sobrinha dele entrou para o Mais Médicos, para parabeniza-lo por isso, e disse para ele que eu não estou mais colocando meu nome para vice na oposição. Podem ficar à vontade”, diz Alan.

A candidatura de Alan Rick ao governo do Acre chegou a ser cogitada antes da aproximação de Gladson e Bocalom, que realizaram reuniões e teriam deixado nas entrelinhas das longas conversas que o DEM indicaria o vice na chapa do PP. Agora, após as negativas de Cameli, esse poderá ser o momento de ressuscitar o projeto do Democratas de uma candidatura de terceira via com Alan Rock e Bocalom à frente.

José Bestene confirmou a conversa que teve com Alan Rick. “Na verdade, o Alan deu a entender que estava muito desgastante para ele. Que ele sairia para reeleição, mas a discussão foi adiada para o ano que vem. É muito cedo para fazer a escolha do vice”.

Questionado pelo seu futuro político, Alan Rick disse que o primeiro passo é reforçar seu trabalho de deputado federal e que seu futuro político vai ser decidido numa conversa com o presidente do DEM. “Eu e Bocalom vamos sentar e decidir o que vamos fazer, se eu vou para reeleição ou para a missão que o partido nos der. O nosso líder nacional, Agripino Maia, quer o DEM na disputa majoritária”, enfatiza Alan.

O parlamentar disse que cansou do jogo que vem sendo jogado na oposição. “Tenho feito um bom mandato, não posso ficar o tempo todo nesse jogo desgastante para o meu nome. Meu trabalho tem reconhecimento, minhas propostas são aprovadas e bem aceitas. Tudo que quero é trabalhar pelo povo do Acre. Sou deputado federal e vou cuidar das obrigações do mandato que a população me confiou”, finaliza Alan Rick.