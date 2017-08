Prefeituras vão ter de gastar R$11,3 mi a mais se novo piso de ACS e ACE for aprovado

Da redação ac24horas 27/08/2017 10:00:50

As prefeituras do Acre podem ter impacto de R$11.378.835,00 na folha de pagamento se proposta de emenda constitucional (PEC) 22, que tem novos critérios para o reajuste do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias for aprovado. O piso passaria de R$1.014,00 para R$1.600,00 com essa PEC.

O governo federal, que propõe mudanças radicais na Política de Atenção Básica à Saúde, repassa apenas pouco mais de R$27 milhões mas a despesa total será de R$38,8 milhões para os municípios do Acre. Essa diferença tem de sair dos combalidos cofres administrados pelos prefeitos.

“O custo com os encargos trabalhistas fica a cargo das Prefeituras, portanto, para se calcular o impacto do atual do piso salarial aos cofres municipais, foi levado em consideração o custo com o INSS Patronal, FGTS, PIS, Salário família e Sistema S”, explica a Confederação Nacional dos Municípios, autora do estudo.