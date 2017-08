Policial de Cruzeiro do Sul revela não haver equipe de recaptura de foragidos da penal

Archibaldo Antunes 27/08/2017 09:36:05

Após 33 dias da fuga de 16 detentos do complexo penitenciário Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, as forças de segurança pública do Estado ainda não conseguiram recapturar todos os foragidos. A evasão se deu na madrugada do dia 22 de julho. A razão pode estar na inexistência de uma grupo encarregado da localização dos fugitivos. Foi o que revelou, sob a garantia de anonimato, um agente de segurança pública do município.

Até agora, apenas seis pessoas foram encontradas e reenviadas à penal. As demais seguem em liberdade. A presença dos detentos no meio social tem obrigado moradores da segunda maior cidade do Acre a adotarem medidas de segurança.

Segundo a fonte da reportagem, que falou em, site em off, não há grupamento especifico destinado à recaptura dos condenados. As prisões anteriores foram feitas a partir de denúncias anônimas ou através do reconhecimento de detentos que circulavam pelas ruas da cidade.

Procurado, o diretor de segurança da unidade prisional Manoel Neri da Silva, o agente penitenciário Aslan Martins Barbosa, alegou não poder prestar informações sobre o fato. Ele sugeriu que se procurasse o diretor do presídio local, Clenger Magalhães de Souza, que não foi localizado pela reportagem.

A assessoria de imprensa da Polícia Civil no Estado, por sua vez, afirmou que a Polícia Civil “atua de maneira firme em todas as regiões dos vales do Purus, Envira, Baixo e Alto Acre”.

Na mensagem enviada ao site foi dito que o trabalho da polícia judiciária em Cruzeiro do Sul continua, com o objetivo de recapturar os fugitivos da penal.

Segundo a assessoria, as polícias Militar e Civil, junto com o Iapen, atuam nas buscas e investigações que revelem o paradeiro dos dez foragidos.