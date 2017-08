Polícia prende integrantes do PCC que planejavam a morte de autoridades

27/08/2017

Evan Cordeiro, Jerdesn Dantas e Gessé da Silva foram presos na tarde de sábado (26). As prisões aconteceram no bairro da Paz e bairro Ayrton Sena. O trio é suspeito pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, organização criminosa e ainda de planejar a morte de autoridades do estado no dia em que iriam comemorar o aniversário da organização criminosa PCC.

Durante a prisão também foram apreendidas, armas de fogo, celulares, joias, câmeras de segurança e papéis com números da contabilidade do tráfico.

De acordo com o delegado responsável pela ação, Roberth Alencar, o trio foi identificado após denúncias sobre o possível plano de execução de autoridades do estado e a partir de então, foram iniciadas investigações que levaram ao trio. Com o apoio da justiça, foram expedidos mandados de prisão.

Ainda de acordo com o delegado outras pessoas foram levadas a delegacia para prestarem esclarecimentos. Eles foram identificados como Ivan Cordeiro, irmão de Evan, e Luís Angel Peso, um peruano que estava preso por tráfico mas no sábado havia sido liberado após cumprir pena.