Cidade que ajudou Sebastião Viana a ser reeleito governador sediou do evento de pré-candidatos da FPA

Luciano Tavares, da redação ac24horas 27/08/2017 09:42:11

Os quatro pré-candidatos ao governo do Acre pela FPA, o trio petista Marcus Viana, Nazaré Araújo e Daniel Zen, e o pedetista Emylson Farias, participaram de mais uma plenária, dessa vez em Tarauacá, neste sábado, 26.

O evento, que aconteceu no Clube da Maçonaria, reuniu muitos militantes e contou ainda com as presenças de lideranças como o senador Jorge Viana e o governador Sebastião Viana, além de deputados petistas, entre eles o presidente da Assembleia Legislativa, Ney Amorim, pré-candidato ao Senado.

A caravana do PT comandada pelo prefeito de Rio Branco, Marcus Viana, e o senador Jorge Viana, saiu na sexta-feira de Rio Branco e percorreu a precária BR-364 até Tarauacá. Os petistas pararam para participar de reuniões em Sena Madureira, Manuel Urbano e Feijó.

Protagonista da disputa interna na FPA, o engenheiro civil Marcus Viana fez o trajeto pela inacabada rodovia. A estrada foi objeto de propaganda para elegê-lo prefeito de Rio Branco em 2012 pela primeira vez. Foi ele, quando ainda diretor-presidente do Deracre, quem coordenou à época as obras da mal executada rodovia.

Tarauacá petista

Atualmente, Tarauacá é comandada pelo PSD de Sérgio Petecão, partido de oposição ao PT do Acre. A gestão municipal é comandada pela controversa Marilete Vitorino.

Porém, a cidade sempre foi considerada um forte reduto de petistas e comunistas. Nas eleições de 2014 para o governo do Acre, o reeleito Sebastião Viana teve uma diferença de 4.432 votos em relação ao então tucano Márcio Bittar, segundo colocado naquelas eleições.

No município o petista obteve exatos 9.387 votos, contra 4. 935 de Bittar. Foi a maior diferença de votos entre os 13 municípios em que o candidato do PT foi vitorioso. Daí a empolgação da militância com um eventual sucesso, no município, de um candidato da FPA em 2018.

Agenda dupla: governo e política

Sebastião Viana dividiu sua agenda em Tarauacá. Foi militante e governador. Como governador, o petista entregou uma viatura para o policiamento escolar e anunciou a Escola em Tempo Integral, programa que começa a funcionar no município em 2018 e alcançará seis mil alunos.