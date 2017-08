As agências bancárias da capital Rio Branco não funcionam nesta segunda-feira (28), por conta do feriado municipal alusivo a categoria, após aprovação de projeto lei municipal do ex-vereador Fernando Martins (PCdoB) e sancionado pelo prefeito Marcus Alexandre (PT) em 2016.

O feriado bancário foi confirmado no início do mês pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O projeto lei para o fechamento das unidades foi construído pela diretoria do Sindicato dos Bancários e apresentado pelo ex-vereador Fernando Martins (PCdoB). Em decorrência do feriado, as contas com vencimento previsto para hoje (28) podem ser pagas na terça-feira (29), sem acréscimo de juros e multas. O feriado da categoria não vai prejudicar o pagamento de aposentados e pensionistas, uma vez que os caixas eletrônicos estarão funcionando normalmente.

Dia do Bancário

A origem do Dia do Bancário ocorreu na vitoriosa greve de 1951, que começou no dia 28 de agosto e durou 69 dias. Os trabalhadores de São Paulo foram os únicos a manter as reivindicações e não aceitaram a proposta inicial dos bancos de 20%. Acabaram conquistando 31% de reajuste, além de colocar em xeque a lei de greve do governo Dutra e de lançar as bases para a fundação do Dieese.