Amazonino Mendes vence Eduado Braga e éleito para mandato tampão no Amazonas

Da redação ac24horas 27/08/2017 22:34:34

Amazonino Mendes, do PDT, foi eleito neste domingo, 27, novo governador do Amazonas. Ele venceu a disputa em segundo turno contra Eudardo Braga, do PMDB. Com 99,69% dos votos apurados, o pedetista obteve pouco mais de 781 mil votos, ou 59,2% do total, e bateu Braga que registrou 40,7% dos votos. O TRE-AM marcou para 2 de outubro a diplomação do novo governador. O mandato é tampão. Em 2018 haverá eleições regulares em todo o Brasil.

Mais de 1,7 milhão de eleitores do Amazonas voltaram às urnas neste domingo para eleger o substituto de José Melo (PROS), que, ao lado de seu vice, José Henrique de Oliveira (Solidariedade), teve o mandato como governador cassado pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em julgamento realizado no dia 4 de maio, a Corte considerou que Melo e Oliveira cometeream crime de compra de votos na eleição de 2014.

A abstenção no pleito deste domingo atingiu índice de 25% do eleitorado amazonense, com mais de 602 mil pessoas deixando de votar. Os votos brancos e nulos somaram mais de 410 mil.