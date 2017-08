Acreano morre em acidente em rodovia federal de Brasília

Da redação ac24horas 27/08/2017 16:10:03

O Acreano, Daniel de Souza, de 34 anos, morreu em um acidente envolvendo sua motocicleta e um veículo Gol, no KM-31 da BR-251, em São Sebastião, Brasília. O fato aconteceu neste domingo (27).

De acordo com um jornal local, o condutor do veículo Gol, acessou a rodovia pelo acostamento da contramão e quando retornou para a via correta, atingiu em cheio o motociclista que foi arremessado há pelo menos cem metros do local do acidente. Em seguida o veículo Gol pegou fogo.

Daniel de Souza trabalhava na TAM, era Acreano, mas, morava em Brasília há algum tempo. Em sua página pessoal o Facebook, amigos custam a acreditar no ocorrido e fazem homenagens.