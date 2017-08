Um dia antes de Sebastião entregar casas, secretário fez operação na Cidade do Povo

Luciano Tavares, da redação ac24horas 26/08/2017 08:26:57

O governador Sebastião Viana entrega neste sábado, 26, durante solenidade, 217 unidades habitacionais na Cidade do Povo. Coincidência ou não, um dia antes da ida do governador ao bairro, que vem sendo dominado por facções criminosas, o secretário de Segurança, Emylson Farias, esteve pessoalmente no local comandando uma operação policial que contou a ajuda do helicóptero do Estado.

Emylson Farias informou em sua página no Facebook que “durante a operação das forças de segurança, na Cidade do Povo, que reuniu também o patrulhamento aéreo do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), crianças e policiais pintaram palavras que sugerem um ambiente de paz, em locais onde havia pichação com “assinatura” de organizações criminosas”.

O governo informou que as unidades habitacionais serão destinadas às famílias de 12 bairros localizados em áreas de risco em Rio Branco.