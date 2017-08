SEAP ainda não sabe o que matou seis mil embriões de frangos em incubadora elétrica

Da redação ac24horas 26/08/2017 08:23:30

A Secretaria de Estado de Agropecuária (Seap) ainda não tem ideia do que teria causado a perda de seis mil embriões de aves na central de incubação do Estado. O caso ocorreu no final do mês de julho (27), mas a comissão de sindicância só foi instaurada um mês depois.

Conforme consta na Portaria/Seap Nº 077, de 22 de agosto de 2017, titular da pasta, José Carlos Reis da Silva, informa que a investigação foi baseada no Memorando nº 04 (16/8), proveniente da Central de Incubação da Seap. No documento foi relatada a perda substancial dos frutos de lote de incubação de aves.

Em contato com a Assessoria de Comunicação da Seap, foi informado ainda não ter sido identificada a causa do problema, se mecânico ou humano, e que o prejuízo foi estimado em R$ 10 mil para a morte dos cerca de seis mil embriões.

Por conta disso, foi instaurada a sindicância para “apurar a possível existência de responsabilidade de servidores nas perdas ou na suposta falha do equipamento responsável pela chocagem dos ovos”.

A Seap ressaltou porém que o Programa da Avicultura, com atendimento aos produtores das cinco regionais do Acre continua e sem maiores problemas e, apesar do incidente, nenhum dos cerca de 500 produtores foi prejudicado. Desde o incidente outros 25 mil pintos já foram entregues.