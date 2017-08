Princípio de rebelião acontece no presídio do Quinari após cancelamento de visitas

Da redação ac24horas 26/08/2017 11:20:42

Um princípio de rebelião aconteceu na manhã deste sábado (26), no presídio do município de Senador Guiomard (o Quinari), após a restrição de vistas causada pelos sete dias de luto anunciados pelos agentes penitenciários pelo assassinado de um membro da categoria no município do Bujari.

A interrupção da visita gerou um princípio de motim e até o Corpo de Bombeiros foi acionado. Na capital, familiares dos detentos fecharam a estrada de acesso aos presídios em protesto. A situação no presídio aparentemente foi controlada pelas forças de segurança que foram acionadas.

Segundo informações de agentes penitenciários, os detentos começaram a bater grades e tentaram incendiar colchões no interior das celas. Os agepens de folga foram chamados para dar apoio e conseguiram contornaram a situação com a ajuda do Corpo de Bombeiros.

O luto dos agentes se deu após a morte de Humberto Furtado, de 30 anos, assassinado na madrugada de sexta-feira (25), na rua da Sanacre, no município do Bujari. As investigações sobre o crime estão a cargo do delegado Pedro Resende.