Policia segue com as ações da operação “Ananias”, prende dois e apreende droga e dinheiro

Assessoria 26/08/2017 11:07:25

Sandro de Brito – Assessoria/Sepc

Ao final da tarde de ontem, sexta-feira, 25, a Polícia Civil no município de Cruzeiro do Sul, distante 690 km da capital, dando seguimento nas ações da operação “Ananias”, prendeu duas pessoas no bairro formoso em posse de entorpecente.

Durante a ação policial, os agentes prenderam José Marcelo da Silva Xavier, vulgo (Marcelinho) momento em que realizava entrega do entorpecente a Fernanda Silva de Oliveira, dona da bica de fumo que era abastecida por Marcelinho.

Em posse dos acusados a polícia a encontrou 0,513 gramas de maconha, 51 gramas de cocaína, R$1.600,00 reais, em espécie, além de celulares que passarão por perícia técnica.

“Essa ação policial é continuidade da operação “Ananias”. Estamos trabalhando de forma integrada com a as forças de segurança desenvolvendo ações firmes no combate a criminalidade”, ressaltou o delegado Elton Futigami.

O nome da operação “Ananias” é uma homenagem ao delegado de Policia Civil, Ananias Pereira de Lima, falecido há dez anos e que muito contribuiu para o desenvolvimento das ações da policia judiciária na região do Juruá.

Os acusados foram encaminhados a delegacia, ouvidos pela autoridade policial e conduzidos ao presídio local.