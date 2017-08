Moradores procuram Secretaria de Educação de Rodrigues Alves para protestar contra escola

Archibaldo Antunes 26/08/2017 16:07:29

Dezenas de moradores do ramal Arco-Íris, em Rodrigues Alves, organizaram nesta sexta-feira (25) um protesto contra a precariedade de escola que funciona no ramal Arco-Íris, onde vivem. Segundo os manifestantes, a estrutura do prédio está em péssimas condições. Os alunos não dispõem de água, banheiro, ventilador ou energia elétrica.

A unidade de ensino pertence ao governo do Estado, e há mais de 12 anos não passa por reforma e nem recebe melhorias, de acordo com um dos manifestantes que estudou no local.

Segundo o coordenador do núcleo de educação do Estado em Rodrigues Alves, Paulo Mororó, a unidade de ensino do ramal Arco-Íris integra o programa Asas da Florestania, que facilita o acesso à educação a crianças da zona rural. Ele argumentou não haver condições de oferecer o serviço em todas as localidades nas quais existe demanda por ensino fundamental. Mas não justificou a precariedade do estabelecimento de ensino denunciado pelo manifestantes.