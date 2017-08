“Eu prefiro a morte do que ajudar o PT”, diz o ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalom

Luciano Tavares, da redação ac24horas 26/08/2017 08:37:37

“Eu prefiro a morte do que ajudar o PT”, disse o ex-prefeito de Acrelândia e presidente do Democratas, Tião Bocalom, durante discurso no ato de filiação de Alan Rick ao partido, na noite desta sexta-feira, 25, no Affa Jardim, em Rio Branco.

Bocalom, que foi secretário de Agricultura no primeiro governo de Jorge Viana, se arrependeu de ter apoiado o governo petista e disse que em uma conversa, ontem, sobre política e eleições no Acre, uma pessoa sugeriu a ele que ajudasse o PT, mas ele respondeu que preferiria a morte do que ajudar o partido dos irmãos Viana.

O evento do DEM nesta sexta-feira reuniu centenas de pessoas, entre elas as principais lideranças da oposição, os senadores Gladson Cameli (PP), pré-candidato a governador, e Sérgio Petecão (PSD), além de deputados federais do Democratas de outros estados.