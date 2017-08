Deputado do Rio de Janeiro diz que Petecão teria garantido a reeleição se tivesse dado um soco em Lindbergh Farias

Luciano Tavares, da redação ac24horas 26/08/2017 08:13:05

Se tivesse dado um soco no senador Lindbergh Farias (PT-RJ), Petecão teria garantido sua reeleição ao Senado. Foi o que disse na noite desta sexta-feira, 25, no Affa Jardim, no ato de filiação de Alan Rick ao DEM, o deputado federal Sóstenes Cavalcante (DEM-RJ).

“O meu amigo Petecão perdeu a chance de dar um soco no Lindbergh Farias, perdeu a chance de ganhar a eleição”, afirmou.

Sóstenes se referiu a uma discussão ríspida em que que Sérgio Petecão e Lindbergh Farias quase foram aos tapas durante uma reunião do Conselho de Ética do Senado, no dia 08 deste mês, para analisar denúncia contra as seis senadoras que tomaram a mesa diretora da Casa, no mês passado, em protesto contra a reforma trabalhista.

Sóstenes é ligado ao Pastor Silas Malafaia e também é conhecido por sua oposição ao PT. Ao fim de seu discurso, ele disse que irá trazer o pastor ao Acre para derrubar o último reduto do PT no Brasil.

“Vou vir com o pastor Silas Malafaia aqui pra derrubar esses quadrilheiros do PT, já que dizem que aqui é o último reduto do PT.”