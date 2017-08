Umidade do ar vai baixar a níveis críticos no Acre, diz Friale

Da redação ac24horas 24/08/2017 10:11:13

Portais especializados em clima alertam para a baixa umidade do ar que voltou prevalecer no Acre após algumas chuvas localizadas. Na região sul do Acre, de acordo com o portal O Tempo Aqui, a umidade pode chegar aos 20%, o que oferece risco à saúde humana. O estado de atenção devido à baixa umidade do ar vale também para Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, sudeste e sul do Amazonas e planícies da Bolívia e do leste e sudeste do Peru, onde a taxa fica em 30%. Deve-se ingerir bastante líquido e se proteger do sol intenso, principalmente entre 10 horas da manhã e 4 horas da tarde. Já o portal O Tempo Agora diz que a umidade relativa do ar pode cair a 24% no domingo, 27.