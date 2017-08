Tobby, personagem do chargista Maurício Ricardo, “trolla” Menino do Acre

Da redação ac24horas 24/08/2017 16:38:51

Bruno Borges, o Menino do Acre, foi trollado nesta quinta-feira, 24, no Sofá do Tobby, o personagem do chargista Maurício Ricardo. O vídeo veiculado no YouTube alcançou mais de 46 mil visualizações até a tarde desta quinta-feira.

Tobby começa o vídeo dizendo que Bruno é “controverso” e pergunta: Por que aos 25 anos te chamam de menino?

No vídeo, o personagem Maurício Ricardo brinca: “Se você tivesse viajado no tempo veria o mico que foi essa sua volta, que porcaria que é o seu livro e quanto meme você virou”.

O personagem Bruno refuta: “Todos os que desbravam a trilha inóspita do conhecimento sofrem esse tipo de ataque”.

Assista: