Servidores aposentados da extinta Teleacre lotam plenário da Assembleia Legislativa em Sessão

Da redação ac24horas 24/08/2017 13:14:20

Dezenas de trabalhadores aposentados que dedicaram mais de 30 anos à expansão da rede de telefonia fixa no Acre lotaram o plenário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta quinta-feira (24), em Sessão Solene intitulada “Os Desbravadores das Telecomunicações no Acre”.

Este slideshow necessita de JavaScript.

O deputado estadual Jesus Sérgio (PDT), autor do Requerimento, destacou a importância da homenagem e reconhecimento ao trabalho desses bravos homens que carregam consigo mais de 40 anos de história, pois vivenciaram a implantação da Teleacre, depois Brasil Telecom e atualmente Telefonia Oi.

A desembargadora do Tribunal de Justiça do Acre, Maria Cezarinete Angelim, foi uma das convidadas de honra. Antes de ingressar na magistratura, Maria Cezarinete chefiou o Departamento de Pessoal da extinta Teleacre.

Muito emocionada, Maria Cezarinete agradeceu a cada um dos homenageados e manifestou sua gratidão pelo carinho e o reconhecimento dos trabalhadores das telecomunicações do Acre.

O nome do ex-presidente da Teleacre, Juarez Quadros, também foi lembrado. Ele foi representado pela irmã Nazaré Cavaleiro. Juarez Quadros foi responsável pela implantação das novas tecnologias para o Estado do Acre, na década de 80. Atualmente ele preside a Agencia Nacional das Telecomunicações (Anatel).

José Martins de Souza, mecânico eletricista, que trabalhou mais de 30 anos para empresa é um desses trabalhadores que carregam consigo o orgulho de terem contribuído para a implantação das primeiras linhas telefônicas residências.

Carlos Lourenço foi responsável, juntamente com a sua equipe, por toda implantação da rede telefônica das cidades do interior do Acre. Em sua fala, ele recordou que ao assumir a missão, o Acre possuía apenas 5 mil linhas de telefones e ao se aposentar o número já excedia as 80 mil linhas.

Francisco Cesário, já aposentado, falou com saudosismo do tempo que realizava as cobranças de tarifas telefônicas de casa em casa. Cesário relembrou os primeiros passos na companhia telefônica quando exerceu a função de primeiro cobrador. Segundo ele, no final de cada mês ia pessoalmente à casa de cada assinante e, de acordo com o valor declarado por cada cliente, estabelecia valores a serem pagos.

Vale lembrar ainda que a Sessão Solene foi realizada na mesma data de fundação da extinta Teleacre, no dia 24 de agosto de 1972. Se ainda existisse estaria completando exatos 45 anos de fundação. O evento reuniu trabalhadores aposentados e suas famílias, ex-funcionários e gestores que integraram os quadros da Teleacre.

“Quero parabenizar todos os trabalhadores das telecomunicações que mesmo diante da precariedade de um estado ainda em sua fase de desenvolvimento inicial, entre os anos 70 e 80, com poucas ruas asfaltadas, estradas abertas sem qualquer infraestrutura, não foi impedimento para esses desbravadores”, destacou Jesus Sérgio.