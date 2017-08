Prefeitura divulga relação de habilitados para concorrem às 60 licenças de moto-táxi

Da redação ac24horas 24/08/2017 10:19:56

A Prefeitura Municipal de Rio Branco divulgou nesta quinta-feira (24) a relação dos inscritos habilitados ou inabilitados para receberem uma das 60 novas outorgas para exploração do Serviço de Transporte Individual Remunerado de Passageiros (moto-táxi).

O processo refere-se a Concorrência N.º 001/2017 e está publicado no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE) desta quinta-feira (24) na edição de nº 12.124, páginas 80 a 81.

A Comissão Permanente de Licitação da prefeitura julgou e habilitou os seguintes licitantes:

ABEL ALVES DA SILVA, CPF Nº 359.740.792-72, ACIVALDO DE OLIVEIRA MENEZES, CPF Nº 734.545.752-49, ACRECILDO FELIX DA SILVA, CPF Nº 112.753.402-53, ADAILTON OLIVEIRA RODRIGUES, CPF Nº 850.522.802-20, ADALBERTO MOURÃO RODRIGUES, CPF Nº 773.530.302-59, ADEILSON FELINTO DE OLIVEIRA, CPF Nº 010.158.702-36, AGEU BARROS FERREIRA, CPF Nº 017.460.772-55, AILTON VINA DE SOUZA, CPF Nº 607.300.132.00, ALAN JOSEFA SANTANA DE ANDRADE, CPF Nº 412.598.742-49, ALBERTO MAURICIO COSTA DOS SANTOS, CPF Nº 995.740.202-15, ALCICLEY ALVES DE SOUZA, CPF Nº 524.436.392-15,ALDECI FREITAS DA SILVA, CPF Nº 742.113.662-20, ALESSANDRO DA SILVA SOARES, CPF Nº 814.759.932-19, ALESSANDRO LEANDRO DE MATOS, CPF Nº 982.442.722-87, ALEX BATISTA GOMES, CPF Nº 018.772.632-90, ALEX CARLOTA DE SOUZA SILVA, CPF Nº 747.635.202-53, ALEXANDRE DA SILVA MELO, CPF Nº 011.970.902-31, ALEXANDRE GADELHA DE PAULA, CPF Nº 019.978.272-55, ALEXSANDRO LIMA DA SILVA, CPF Nº 535.752.172-53, ALISSON ALVES PEREIRA, CPF Nº 004.414.932-89, ALSENEI FIGUEIREDO DA MOTA, CPF Nº 435.189.402-44, ALTEVIR FREITAS DA SILVA, CPF Nº 562.872.602- 15, AMADEU FERREIRA, CPF Nº 359.115.902-63, ANA CELIA DOS SANTOS LIMA, CPF Nº 308.165.642-72, ANDERSON CAMPOS DOS SANTOS, CPF Nº 006.868.192-50, ANTONIO CARLOS MARQUES DA SILVA, CPF Nº 204.843.302-25, ANTONIO CARLOS PEREIRA MATHIAS, CPF Nº 839.888.072-49, ANTONIO CLAUDIO GOMES FERREIRA, CPF Nº 412.154.192-87, ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO, CPF Nº 412.377.732-53, ANTONIO DE PADUA BARROS DE LIMA, CPF Nº 664.053.602-10, ANTONIO EVALDO DE JESUS, CPF Nº 308.197.332- 53, ANTONIO JOSÉ CASTRO E SILVA, CPF Nº 339.859.362-34, ANTONIO JOSÉ INACIO DE ABREU, CPF Nº 576.656.802-91, ANTONIO JOSIALDO DE SOUZA OLIVEIRA, CPF Nº 950.607.582-49, ANTONIO MARCOS LIMA DE OLIVEIRA, CPF Nº 523.455.802-91, ANTONIO MARDONIO NASCIMENTO DE LIMA, CPF Nº 690.979.332-34, ANTONIO MOURA FERNANDES, CPF Nº 197.178.142-87, ANTONIO PEREGRINO DA SILVA FERREIRA, CPF Nº 643.478.772-34, ANTONIO PESSOA DA COSTA, CPF Nº 164.435.862-04, ANTONIO RIZOMAR NUNES MOREIRA BANDEIRA, CPF Nº 941.799.132-91, ANTONIO SALDANHA LYRA, CPF Nº 004.216.712-46, ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA, CPF Nº 661.239.252-53, ANTONIO XAVIER DE ARAÚJO, CPF Nº 584.949.442- 15, ARLEUDO DIAS VIRGINIO, CPF Nº 339.589.042-20, AURELIANO MACHADO DE SOUZA, CPF Nº 696.645.442-72, BALTAZAR BARROS DA SILVA, CPF Nº 886.677.582-72, BENEDITO RANIER HOLANDA SILVA, CPF Nº 797.787.472-53, CARLOS AUGUSTO SOUZA DA SILVA, CPF Nº 856.862.802-82, CARLOS LIMA DE SOUZA, CPF Nº 017.283.912-29, CARLOS SOARES CRUZ, CPF Nº 779.668.052-04, CISNANDES DE SOUZA ALMEIDA, CPF Nº 217.178.772-49, CLAUDINEY CARLOS FERREIRA DE SOUZA, CPF Nº 765.284.052-04, CLAUDIO DA SILVA FONTINELE, CPF Nº 017.214.852-95, CLAUDIO ROBERTO VERISSIMO FERREIRA, CPF Nº 644.277.062-15, CLEIVISON DA SILVA MONTE, CPF Nº 673.862.102-72, CLEONILSON DO NASCIMENTO DE LIMA, CPF Nº 654.619.402-34, CLEYSON JUCA DA SILVA, CPF Nº 804.650.642-72, CLIVIA QUINTELA DE ARAÚJO LIMA, CPF Nº 849.564.102-04, COSMA SOUZA MENEZES MARQUES, CPF Nº 635.702.542-91, COSMO DE SOUZA BRITO, CPF Nº 651.956.392- 72, DANIEL OLIVEIRA WANDERLEY, CPF Nº 937.460.672-00, DAVI RODRIGUES DOS SANTOS, CPF Nº 008.078.092-09, DEYVID SILVA DOS SANTOS, CPF Nº 020.385.772-00, DHUCINEY DIAS FERNANDES, CPF Nº 907.017.392-15, DIOCLEIO ARAÚJO DE OLIVEIRA, CPF Nº 532.740.832-91, DIONATHAN MOREIRA SILVA SOUZA, CPF Nº 945.067.872-34, EDEN CAITANO SOUZA, CPF Nº 765.749.542-15, EDINALDO GOMES DA SILVA, CPF Nº 527.188.162-87, EDINEI COSTA REBOUÇAS, CPF Nº 884.422.092-04, EDIONES PEREIRA DOS SANTOS, CPF Nº 833.607.512-72, EDMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO, CPF Nº 391.161.232-04, EDNA NASCIMENTO RIBEIRO, CPF Nº 689.452.302-97, EDUARDO MOREIRA FILHO, CPF Nº 004.475.992- 40, EDURVAL OLIVEIRA DA COSTA, CPF Nº 360.220.712-91, ELDEMIR OLIVEIRA DA SILVA, CPF Nº 009.948.792-61, ELIAS DA SILVA PEREIRA, CPF Nº 012.781.592-90, ELIAS LIMA DA CUNHA, CPF Nº 594.761.412-04, ELICA NUNES DE MELO, CPF Nº 769.076.432-00, ELIDO FERREIRA DA SILVA, CPF Nº 512.120.482-53, ELISON ANTONIO DE MORAIS RIBEIRO, CPF Nº 523.975.482-91, ELIZILDRO SILVA DE SOUZA, CPF Nº 558.799.692-15, EMERSON CARNEIRO DIAS, CPF Nº 971.243.032-49, ENELSON MONTEIRO DA SILVA, CPF Nº 987.686.382-72, ERIC BIAPINO RIBEIRO, CPF Nº 806.133.492-53, ERIDAN CASTRO DE LIMA, CPF Nº 747.174.562-20, EVERTON PEREIRA FEITOSA, CPF Nº 984.172.662-91, EZAQUIEL SILVA PESSOA, CPF Nº 002.631.202-60, EZEQUIEL DE SOUZA ALCANTARA, CPF Nº 904.088.022-00, EZEQUIEL PEREIRA DE ARAÚJO, CPF Nº 720.925.212-68, FABILSON CABRAL DA SILVA, CPF Nº 062.194.214- 69, FRANCINEI MENDES DE FRANÇA, CPF Nº 618.059.802-97, FRANCIRLEUDO MOREIRA DA SILVA, CPF Nº 000.137.132-05, FRANCISCO ARAUJO DE AGUIAR, CPF Nº 617.344.702-91, FRANCISCO BARBOSA DA SILVA, CPF Nº 461.522.702-78, FRANCISCO CONCEIÇÃO DE SOUZA, CPF Nº 465.710.942-15, FRANCISCO COUTINHO SILVA, CPF Nº 732.358.732-87, FRANCISCO DA CRUZ MENDONÇA DE BRITO, CPF Nº 662.353.402-49, FRANCISCO DA SILVA NASCIMENTO, CPF Nº 965.444.812-20, FRANCISCO DA SILVA ROCHA, CPF Nº 477.986.022-91, FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA BRITO, CPF Nº 787.844.502-82, FRANCISCO DAS CHAGAS IAFURI ROQUE, CPF Nº 643.585.502-15, FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS DA SILVEIRA, CPF Nº 603.928.272-04, FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO DA SILVA, CPF Nº 751.435.342-91, FRANCISCO DE OLIVEIRA PESSOA, CPF Nº 008.183.372-00, FRANCISCO DOS SANTOS, CPF Nº 864.083.992-15, FRANCISCO EDMILSON MOURA DA SILVA, CPF Nº 322.429.802-20, FRANCISCO GOMES DE SOUZA, CPF Nº 322.650.002-30, FRANCISCO JOSÉ SOUZA DO NASCIMENTO, CPF Nº 615.081.362-20, FRANCISCO LIMA DE SOUZA, CPF Nº 434.251.272-68, FRANCISCO MARCIO DA SILVA NASCIMENTO, CPF Nº 773.566.832-53, FRANCISCO MOIA AMORIM, CPF Nº 725.937.682- 15, FRANCISCO PABLO SILVA CHAVES, CPF Nº 002.114.752-38, FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO, CPF Nº 655.921.822-87, FRANCISCO RIBEIRO DA SILVA, CPF Nº 321.849.642-04, FRANCISCO SARAIVA DA SILVA, CPF Nº 477.830.952-91, FRANCISCO SEBASTIÃO E SILVA, CPF Nº 233.120.682-15, FRANCIVALDO DE FRANÇA MACARIO, CPF Nº 012.781.712-31, FRANSUIR DA COSTA CASTRO, CPF Nº 807.830.662-87, FREDSON MARTINS DE OLIVEIRA, CPF Nº 465.665.702-68, GEILDO DA COSTA RIBEIRO, CPF Nº 589.313.502- 44, GENEIR DAS GRAÇAS BATISTA DOS SANTOS, CPF Nº 006.471.212-55, GERSON CORDEIRO VIEIRA, CPF Nº 703.318.152- 72, GILBERTO ARAÚJO DE OLIVEIRA, CPF Nº 360.831.862-34, GILIARD PASSOS SILVA, CPF Nº 012.781.582-19, GLAUCIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO, CPF Nº 836.713.312-91, GLEICE ATANÁSIO SALES CUNHA, CPF Nº 786.527.902-72, GLEISSON QUINTELA DE ARAÚJO, CPF Nº 651.170.262-68, HEDIEL DA COSTA ALENCAR, CPF Nº 510.912.592-91, HENRIQUE DAVILA SILVA, CPF Nº 014.539.012-80, HERCULES DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA, CPF Nº 772.967.882-91, HERMÍNIO GOMES DA SILVA, CPF Nº 339.804.462-04, HILQUELENE PAES DE FREITAS, CPF Nº 787.842.042-49, HUANDERSON DA CONCEIÇÃO PEREIRA, CPF Nº 003.011.482-95, ISAQUE ALVES DA SILVA, CPF Nº 000.839.632-94, ISMAEL DA COSTA CARNEIRO, CPF Nº 621.858.532-87 ISRAEL AGUIAR CRAVEIRO, CPF Nº 435.015.672-00, IZACK DA SILVA, CPF Nº 654.097.952-53, JADER CASTRO ARAÚJO, CPF Nº 833.152.922-72, JAIMES DE SOUZA PRESTES, CPF Nº 588.675.542-04, JAIR MEDINA DA SILVA, CPF Nº 308.763202-30, JAIRO DE OLIVEIRA PEREIRA, CPF Nº 849.540.602-06, JAKES CLEY DOS SANTOS BEZERRA, CPF Nº 569.575.212-49, JAMES FARIAS DE LIMA, CPF Nº 411.655.192-91, JAMILTON SILVA FERREIRA, CPF Nº 360.363.072-68, JANDERSON QUEIROZ ARAÚJO, CPF Nº 012.282.522-54, JANILDO SILVA DE SOUZA, CPF Nº 002.362.402-77, JARD NUNES DA SILVA ARAÚJO, CPF Nº 650.075.902-82, JARDEL DE ARAÚJO SILVA, CPF Nº 523.675.092-04, JARRISON FERREIRA DE SOUZA, CPF Nº 900.841.102-44, JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, CPF Nº 964.114.652-15, JESSE CARLOS SOUZA DA COSTA, CPF Nº 870.573.442-87, JESSE OLIVEIRA DE CASTRO, CPF Nº 725.305.022-34, JHONISCLEY BATISTA TORRES, CPF Nº 843.903.872-00, JOÃO DO NASCIMENTO SOUZA, CPF Nº 522.876.292-20, JOÃO KENNEDY DE SOUZA ROSAS, CPF Nº 879.300.562-87, JOÃO PAULINO DE ANDRADE NETO, CPF Nº 811.431.502-44, JOAQUIM CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, CPF Nº 663.080.702-20, JONAS DA COSTA CAVALCANTE, CPF Nº 004.479.392-89, JONAS RICARDO DA SILVA, CPF Nº 217.702.802-78, JONATHAN DE ALBUQUERQUE CONEGUNDES, CPF Nº 002.166.882- 56, JONATHAN MOURA DA SILVA, CPF Nº 839.544.812-00, JORGE COSTA DA SILVA, CPF Nº 434.676.102-00, JOSÉ AIRTON FEITOZA DE ARAÚJO, CPF Nº 509.627.012-20, JOSE BEZERRA MIRANDA, CPF Nº 339.992.012-15, JOSÉ CARLOS JOVINO DA SILVA, CPF Nº 444.148.032-68, JOSÉ CHUQUIPERA DA SILVA, CPF Nº 196.132.442- 87, JOSÉ DE JESUS DE SOUZA LIMA, CPF Nº 005.255.282-96, JOSÉ EDSON DE SOUZA MOTA, CPF Nº 878.339.642-04, JOSÉ ENARDES DE OLIVEIRA DA SILVA, CPF Nº 872.294.982-87, JOSÉ MARIA DE FREITAS LEÃO, CPF Nº 681.225.432-00, JOSÉ NETO FREITAS DA CONCEIÇÃO, CPF Nº 013.247.672-00, JOSE RIBAMAR CRUZ DA SIL- 81 Quinta-feira, 24 de agosto de 2017 Nº 12.124 DIÁRIO OFICIAL81 VA, CPF Nº 833.911.772-68, JOSÉ RUI LINO DA COSTA, CPF Nº 359.374.752-91, JOSÉ VALE SILVA, CPF Nº 360.546.072-00, JOSÉ VANDERLEI GUIMARÃES DE SOUZA, CPF Nº 801.604.412-34, JOSEMILDO CARNEIRO DE ARAÚJO, CPF Nº 807.405.532-91, JOSENILDO CARDOSO DE MOURA, CPF Nº 616.401.582-00, JOSENIR DE SOUZA CUNHA, CPF Nº 654.788.272-15, JOSICLEIDE FERREIRA DA CUNHA, CPF Nº 926.594.112-04, JOSIEL MUNIZ PONTES, CPF Nº 443.855.792-53,JOSUÉ DA SILVA ALENCAR, CPF Nº 686.859.472-00, JULIANO MARCOS DE LIMA, CPF Nº 019.556.682-30, JURACI DE JESUS MATOS, CPF Nº 612.072.842-20 JURIVALDO MATOS DA SILVA, CPF Nº 422.808.182-72, JUSCELINO NASCIMENTO DA SILVA, CPF Nº 887.183.282-53, KELCIELLY PASSOS DOS ANJOS ARAÚJO, CPF Nº 803.577.412-34, KELISSANDRO BRAGA DOS SANTOS, CPF Nº 025.744.282-00, KLEYSON NASCIMENTO DA SILVA, CPF Nº 952.408.531-34, LAÉRCIO JUVENAL ALVES, CPF Nº 808.674.642-91, LEYFE KADER OLIVEIRA RUFINO, CPF Nº 752.727.762-91, LIBERATO CUNHA DO NASCIMENTO, CPF Nº 742.098.502-25,LUCAS DOUGLAS DOUZA DA SILVA, CPF Nº 982.445.742-91, LUIZ CARLOS DE ALCANTRA OLIVEIRA, CPF Nº 638.045.222-20, LUIZ GONZAGA FERREIRA , CPF Nº 443.930.752-34, LUIZ LEONIDAS FERNANDES, CPF Nº 665.386.022-15, LUIZ MIRANDA DA ROCHA, , CPF Nº 790.022.422- 04, LUIZ PAULO ALENCAR DE ASSIS, CPF Nº 856.442.692-72, MAGNO DE SOUZA GOMES, CPF Nº 833.910.372-53, MAGNO DE SOUZA LIMA, CPF Nº 691.257.672-91, MAICON MARQUES TEIXEIRA, CPF Nº 915.098.902-20, MANOEL BRAGA ROSA, CPF Nº 565.918.882-68, MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA, CPF Nº 657.260.492-68, MANOEL DJALMA DE ARAÚJO, CPF Nº 308.631.982-87, MANOEL FERREIRA, CPF Nº 360.447.922-34, MANOEL MESSIAS LUCAS DE FREITAS, CPF Nº 233.216.442-15, MARCELO BARBOSA DA SILVA, CPF Nº 846.786.152-53, MARCELO DE OLIVEIRA, CPF Nº 759.842.372-53, MARCIO ALBUQUERQUE DE LIMA SILVA, CPF Nº 692.482.492-72, MARCIO SANTOS DA SILVA, CPF Nº 947.975.362-68, MARCOS DOS SANTOS NASCIMENTO, CPF Nº 657.296.332-20, MARCOS GOMES, CPF Nº 359.609.062-87, MARIA DAS GRAÇAS SILVA DO NASCIMENTO, CPF Nº 967.756.702-06, MARIA DE NAZARÉ MARANGUAPE DOS ANJOS, CPF Nº 494.878.762-00, MARIA DELCIDIA ALVES NASCIMENTO, CPF Nº 672.268.922-00, MARIA ELIETE VIEIRA LIMA, CPF Nº 484.494.232-87 MARIA LUCINEIDE PESSOA, CPF Nº 763.560.272- 15, MARIA LUZIVANIA SANTOS DA SILVA, CPF Nº 746.719.362-91, MATEUS FERREIRA DE SOUZA, CPF Nº 774.399.702-25, MATHEUS DAMASCENO DE MOURA, CPF Nº 016.899.612-01, MAURICLEYTON DA SILVA COSTA, CPF Nº 936.688.803-04, MAYCON ANTONNY ARAÚJO MOURÃO, CPF Nº 733.273.441-91, MIGUEL SOARES DOS SANTOS, CPF Nº 812.673.122-20, MILTON CESAR DE SOUZA SILVA, CPF Nº 616.153.902-00, MOISES CAMPOS SOARES, CPF Nº 800.387.942-68, NATANAEL DE ARAÚJO SOUZA, CPF Nº 645.369.202- 34, NAZARE LOPES DA SILVA, CPF Nº 655.611.202-04, NEIVALDO MOREIRA LEITÃO, CPF Nº 478.312.512-00, ODIVANIA DE SOUZA PAIVA, CPF Nº 702.103.652-34, ORDELIO SALES DE LIMA, CPF Nº 484.426.902-04, ORDENILSON DE ARAÚJO ANDRADE, CPF Nº 658.676.022-49, OSMAR SILVA DE SOUZA, CPF Nº 800.531.652-68 OSVALDO BORGES, CPF Nº 359.956.022-68, OUVIDIO ANTONIO DE LIMA DOS REIS, CPF Nº 584.492.642-00, PAULO DIEMILSON NASCIMENTO SILVEIRA, CPF Nº 010.462.202-41, PAULO FABIANO MELO DE SOUZA, CPF Nº 478.163.172-04, PEDRO CASSIANO DA SILVA FILHO, CPF Nº 014.010.292-21, RADMAIK BARBOSA MONTE, CPF Nº 524.487.542-68, RAFAEL LIMA FERREIRA, CPF Nº 015.336.672- 92, RAIFE DE SOUZA GANUM, CPF Nº 667.224.202-30, RAILDO PORTELA DE ARAÚJO, CPF Nº 688.483.402-10, RAILSON DE SOUZA ARAUJO, CPF Nº 001.729.812-12, RAILSON RODRIGUES DE SOUZA, CPF Nº 006.970.692-14, RAIMUNDO DA SILVA ANDRADE, CPF Nº 443.741.272-91, RAIMUNDO NASCIMENTO DA SILVA, CPF Nº 662.866.202-06, RAIMUNDO NONATO ARGENTINO BARROS , CPF Nº 359.256.042-53, RAIR SANTOS DA SILVA, CPF Nº 698.861.212-20, RAMON DA SILVA CARVALHO LIMA, CPF Nº 012.293.812-79, REGINALDO DA SILVA MELO, CPF Nº 766.864.422-91, REGINALDO FEITOSA DE BRITO, CPF Nº 814.317.672-04, RENATO DA COSTA SILVA MAGALHÃES, CPF Nº 530.022.702-10, RENATO DOS SANTOS SILVA, CPF Nº 719.610.542-72, RICARDO RODRIGUES DE LIMA, CPF Nº 754.208.052-00, ROBERTO CARLOS MAIA DE OLIVEIRA, CPF Nº 216.554.302-97, ROBERTO DE OLIVEIRA BARROS, CPF Nº 730.265.732-72, ROBSON GONÇALVES DOS SANTOS, CPF Nº 918.082.352-15, RODOLFO BARROSO LIMA DE SOUZA, CPF Nº 922.433.552-72, RONDINEY DA SILVA SOUZA, CPF Nº 620.299.592- 00, RONEY ADRIANO OLIVEIRA DE FREITAS, CPF Nº 901.229.062- 34, ROSANGELA FELIPE MARTINS, CPF Nº 522.181.712-87, ROSIMAR BORGES DE SOUZA, CPF Nº 307.764.582-00, RUBENS SANTOS DA SILVA, CPF Nº 435.006.332-34, RUSLAN EVANGELISTA DA SILVA, CPF Nº 008.942.562-62, SAMUEL CHAGAS MONTEIRO, CPF Nº 461.556.002-87 SAMUEL DE SOUZA LIMA, CPF Nº 935.909.112-04, SANDRA DIAS RIBAS, CPF Nº 648.779.652-20, SANDRA MACIEL PINTO, CPF Nº 757.556.292-34, SAULO ALEXANDRO OLIVEIRA DA SILVA, CPF Nº 891.178.912-72, SAULO DOS SANTOS LIMA, CPF Nº 717.185.832-49, SEBASTIAO ARAÚJO DA SILVA, CPF Nº 593.810.272-34, SEBASTIÃO BATISTA ALVES, CPF Nº 719.639.282- 53, SEBASTIÃO GIRAO DA SILVA, CPF Nº 391.174.722-53, SEBASTIÃO RIBEIRO VIEIRA, CPF Nº 625.064.632-91, SEBASTIÃO THIMOTEO DE FREITAS, CPF Nº 773.027.452-34, SÉRGIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTE, CPF Nº 443.789.042-68, SERVULO GOMES FALCÃO BELLO, CPF Nº 435.429.802-34, SEVERINO COSME DE OLIVEIRA NETO, CPF Nº 647.814.022-91, SILAS GOMES LIMA, CPF Nº 564.030.622-04, THAMIRES SIMÕES DOS SANTOS, CPF Nº 991.831702-78, UERMESON BEZERRA CESAR, CPF Nº 933.445.032- 00 URIEL DA SILVA MACHADO, CPF Nº 443.717.562-04, VALDESSANDRO MONTEIRO DA SILVA, CPF Nº 802.712.512-04, VALTEMI CARVALHO RIBEIRO DA SILVA, CPF Nº 684.709.912-72, VANDRESON ALVES DA SILVA, CPF Nº 004.066.802-99, VANESSA LOPES DE LIMA, CPF Nº 031.120.682-46, VANIGLECIO BEZERRA CEZAR, CPF Nº 774.235.772- 00, VICENTE BEZERRA DE ANDRADE, CPF Nº 846.615.932-00, VICENTE SEVERIANO GUIMARÃES, CPF Nº 856.098.462-34, VIRGULINO LIMA DA SILVA, CPF Nº 620.155.912-49, WALBER DA SILVA ARAÚJO, CPF Nº 010.024.472-67, WELTON IRINEU SANTOS DE ARAÚJO, CPF Nº 014.971.602-86, WELYSON MELO DE SOUZA, CPF Nº 691.346.772-91, WILKER DE LIMA ROSSETTO, CPF Nº 684.758.102- 68, WILLEM NUNES DA SILVA, CPF Nº 023.707.822-85, WISLEY MOURA DE SOUZA, CPF Nº 023.501.382-08.

Foram INABILITADOS os licitantes:

ANTONIEL BARBOSA DA SILVA, CPF Nº 948.299.502-34, DAILDO NASCIMENTO DE ARAÚJO, 529.825.302-44, DEBORA VALQUIRIA BORGES, CPF Nº 303.073.388-27, JORGEAN LOPES DA SILVA, CPF Nº 434.295.562-87, JUCENILDO DA SILVA OZORIO, CPF Nº 665.365.452- 49, PAULLYERY ANCELMO DA SILVA, CPF Nº 869.936.152-15, RACENE CORREIA DA SILVA, CPF Nº 687.275.262-91, RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA, CPF Nº 308.269.852-20, ROSALIO CANDIDO DO NASCIMENTO, CPF Nº 483.725.442-04, VANDERLEI MELO DE MATOS, CPF Nº 681.573.712-87, ZEQUIAS FEITOZA DE ARAÚJO, CPF Nº 849.568.362-87, DAYSON LUIZ FISCHER, CPF Nº 992.713.542-69, ROBERTO PEDROSA MACIEL, CPF Nº 511.732.472-20.

Os excluídos ainda podem entrar com recurso. As razões da inabilitação encontram-se à disposição dos interessados, para consulta, na Rua Amazonas, 466 – Cerâmica – Rio Branco/AC – CEP: 69.905-074 e-mail: cpl@riobranco.ac.gov. br, das 08h às 17h.