Pré-candidatos da FPA se apresentam neste sábado à militância de Tarauacá e Feijó

Da redação ac24horas 24/08/2017 10:05:19

Chegou a vez da militância da Frente Popular dos vales do Tarauacá e Envira conhecerem os pré-candidatos a governador do Acre – Marcus Alexandre, Nazareth Araújo, Daniel Zen e Emylson Farias. Para isso. A FPA realiza plenária de apresentação neste sábado 26, às 10h no club da Maçonaria em Tarauacá; O evento contará com a presença do ggovernador Sebastião Viana, senador Jorge Viana e deputado Ney Amorim, entre outras lideranças locais e estaduais.