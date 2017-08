Polícia prende suposto autor de áudio que fomentava ataques criminosos em Rio Branco

Da redação ac24horas 24/08/2017 10:40:00

Na manhã desta quinta-feira (24), a Polícia Civil apresentou a prisão de Bruno de Oliveira Silva, 18 anos, jovem que seria autor de um áudio vazado nas redes sociais no início do mês, que fomentava uma determinada facção criminosa a iniciar ataques criminosos pela cidade em retaliação ao reforço do bloqueador de sinais no presídio.

Após o vazamento do áudio, vários ônibus coletivos e prédios públicos de Rio Branco e alguns municípios foram alvos de incêndio criminoso.

O jovem foi preso no bairro Cidade Nova mediante mandado de prisão. A ação da Polícia Civil teve o apoio do Ministério Público através do Grupo de atuação Especial de Repreensão ao Crime Organizado (Gaecco).