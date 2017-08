Policia cumpre mandados em bairros da capital e prende 4

Da redação ac24horas 24/08/2017 10:50:36

A Polícia Civil apresentou na manhã desta quinta-feira (24), a prisão de três homens e um menor de 17 anos, em uma ação de cumprimento de mandados dr busca e apreensão nos bairros de Rio Branco, Placas, Raimundo Melo e Mascarenhas de Moraes.

Os presos foram Edvaldo Magno Freire (26), Adairton de Freitas Ferreira (42), Celso Bezerra Furtado (41) e o menor de 17 anos. Na ação também foram apreendidos duas armas de fogo, cartuchos, aparelhos celulares sem procedência, trouxinhas de pasta a base de cocaína, além de 11 mil reais em cheques e cinco mil reais em dinheiro.

De acordo com o delegado, Roberth Alencar, a ação foi fruto de um trabalho de investigação que tem como objetivo identificar pessoas que fomentam organizações criminosas ou que participam de alguma forma, fornecendo armas e praticando o tráfico de drogas.

“Foi mais uma ação forte e contundente da Polícia Civil com o BOPE pra que a gente possa dar uma resposta a sociedade e mostra que o estado polícia é quem manda no estado do Acre. Outras virão” , disse o secretário de segurança, Emylson Farias