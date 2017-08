Policia Civil deflagra operação “Ananias” e cumpre 19 mandados em Cruzeiro do Sul

24/08/2017

Nas primeiras horas desta quinta-feira, 24 de Agosto, a Polícia Civil no município de Cruzeiro do Sul, distante 690 km da capital, deflagrou a operação “Ananias”, cumpriu 19 mandados de busca e apreensão e prisão em vários bairros do município. Treze pessoas já sentenciadas pela justiça e outras envolvidas com organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, além de ataques contra o patrimônio público foram presas.

As ações da Policia Civil foram coordenadas pelo delegado Elton Futigami, e os mandados foram cumpridos nos bairros Lagoa, Miritizal, Alumínio, Cruzeirinho, além da parte central do município onde se concentra maior número de pontos comerciais daquele município.

Ao final da ação policial, todos os presos foram conduzidos a delegacia geral para prestar esclarecimentos. O material apreendido como: celulares, notas fiscais e anotações de contabilidade do crime serão submetidos à perícia como forma de subsidiar com elementos que possam comprovar a participação de mais pessoas com envolvimentos em outros crimes.

As ações da Policia Civil serão intensificadas no município. “Estamos intensificando nossas ações de combate a criminalidade em toda região do Vale do Juruá. Trabalhamos seguindo diretrizes da Secretaria de Segurança Pública e da Policia Civil. É o braço firme do Estado combatendo a criminalidade na manutenção da ordem pública”, declarou o delegado Elton.

O nome da operação “Ananias” é uma homenagem ao delegado de Policia Civil Ananias Pereira de Lima, falecido há dez anos e que muito contribuiu para o desenvolvimento das ações da policia judiciária na região do Juruá.