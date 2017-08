Litro da gasolina chega a R$ 5,10 no Vale do Juruá

Da redação ac24horas 24/08/2017 15:49:46

Os proprietários de veículos de Cruzeiro do Sul e região foram surpreendidos com o novo aumento no preço da gasolina, anunciado pela Petrobras. Com isso, o litro na bomba chegou a R$ 5,10. Os motoristas estão reclamando muito sobre a elevação no preço, o que, agora, pode ocorrer cotidianamente.

O preço foi reajustado na última segunda-feira: 2,3% no óleo diesel e 3,3% na gasolina. O valor foi aumentado já nas refinarias e tem impacto direto no consumidor final, ou seja, aquele que abastece veículos.

A decisão foi por realizar ajustes nos preços, a qualquer momento, inclusive diariamente, desde que os reajustes acumulados por produto estejam, na média Brasil, dentro de uma faixa determinada (-7% a +7%).