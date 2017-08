Jovens atiram e tenta cortar pescoço de professor no Acre

Da redação ac24horas 24/08/2017 15:36:48

Dois menores de 17 anos são suspeitos de terem atirado e tentado cortar o pescoço do professor Fredson de Lima Gomes, de 30 anos, morador do bairro Corcovado, em Tarauacá. O crime aconteceu em plena luz do dia. A vítima não morreu, mas ficou ferida no braço, peito e ombro.

Os dois, armados com escopetas e facão, apareceram e dispararam dois tiros que atingiram o braço e ombro da vítima. Não se dando por satisfeitos, quando o professor estava no chão agonizando, ainda levou uma facada na altura do pescoço. Ele precisou de atendimento emergencial.

Após cometerem o crime, os menores fugiram, mas acabaram detidos pela polícia minutos depois. Indagados pela polícia sobre a motivação, um dos menores afirmou que se tratava de um de ato vingança, pois há algum tempo atrás, a vítima teria agredido vó do de um dos menores. As informação são do site Tarauacá Agora.