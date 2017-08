Estudante de 16 anos ainda não apareceu; família intensifica buscas em Rio Branco

Da redação ac24horas 24/08/2017 15:47:28

A polícia continua em campo para descobrir o paradeiro de José Lima, de 16 anos, que desapareceu na semana passada, em Rio Branco, sem deixar vestígios. A investigação, que está sob a coordenação da Delegacia de Homicídio se Proteção à Pessoa (DHPP). Ele pode ter sido violentado.

Segundo apurou ac24horas, militares do Corpo de Bombeiros também estão envolvidos nas buscas, e inclusive estiveram no Igarapé São Francisco, próximo à casa do rapaz. A polícia já conseguiu apreender alguns objetos que podem levar ao paradeiro do menor.

Informações que teriam chegado até a família, dão conta que José teria sido visto na companhia de dois homens ainda não identificados. A polícia trabalha com bastante discrição para não prejudicar as investigações. José havia saído de casa para jogar futebol em uma quadra próxima de casa.

Quem souber informações sobre o paradeiro do menor pode ligar direto para a polícia, e terá também o seu nome preservado. A família acredita que José ainda está vivo e pode voltar para casa.