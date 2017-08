Emissão de cheques sem fundos cai quase 2% em um ano no Acre

A devolução de cheques no Acre em julho deste ano foi de 5,93%, redução de quase 2% quando se compara com o percentual registrado em junho de 2016, período em que o Estado havia registrado 7,91% de cheques devolvidos. Os dados são da Serasa Experian.

Segundo os economistas da Serasa, a queda da inflação, das taxas de juros e a entrada dos recursos do FGTS na economia são elementos que contribuíram para que se registrasse menor patamar de inadimplência com cheques dos últimos sete anos para o mês de julho.

Nos Estados e regiões

De janeiro a julho de 2017, entre as regiões do país, a liderança de devoluções foi da região Nordeste, com 5,44% de cheques devolvidos. O Sul apresentou o menor percentual de devoluções no período: 1,77%.