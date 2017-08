Deputado Major Rocha busca apoio para ampliar acesso telefônico para comunidades isoladas do Acre

Assessoria 24/08/2017 13:25:38

Em uma época onde a velocidade das comunicações representam a diferença entre vida ou morte, saber ou ignorância, o deputado federal Major Rocha (PSDB) tem buscado desenvolver ações para reduzir o isolamento de comunidades distantes ou isoladas no Estado do Acre.

Para tentar ao menos reduzir os impactos desta falta de comunicação, Rocha recebeu no gabinete dele o diretor de relações institucionais da Oi Telecomunicações, Sérgio Lavarini. Também participou do encontro o representante institucional da empresa, Alvimar Camacam.

O encontro serviu para tratar da implantação de antenas de telefonia celular capazes de atenderem as populações das comunidades mais afastadas, tendo como exemplo direto a Vila Verde, na Transacreana, e as comunidades de Santa Luzia, Campina, Liberdade e Lagoinha, em Cruzeiro do Sul.

“Não se pode falar em inclusão social e desenvolvimento se não forem oferecidas as condições de comunicação para todas as pessoas. E isso é ainda mais vital quando os agrupamentos residenciais, como as vilas rurais, ficam distantes dos centros urbanos”, ressaltou Rocha.

O deputado destacou o fato dos representantes da empresa OI terem se comprometido em lutar pela inclusão de comunidades isoladas do Acre no plano de expansão em desenvolvimento pela empresa. “Nós vamos nos empenhar e acompanhar as ações para a efetiva implantação das antenas de telefonia nestas e em outras comunidades isoladas do Acre”, complementou o deputado Rocha.

O deputado Rocha já tem uma agenda similar marcada com a empresa VIVO Telecomunicações para discutir o mesmo tema. “Para nós não importa quem vai oferecer o serviço, mas sim que este chegue com qualidade e acessível às comunidades”, comentou o parlamentar.