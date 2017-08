Quase 90% da população carcerária do Acre possui algum envolvimento com drogas

Luciano Tavares, da redação ac24horas 23/08/2017 11:55:33

Quase 90% da população carcerária do Acre têm envolvimento direito ou indireto com o tráfico de drogas, revelou o secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, em um vídeo gravado em sua página no Facebook.

Segundo o secretário de Segurança, 26% dos 5,7 mil presos da capital respondem por crime de tráfico de drogas, “em razão da nossa fronteira”, e outros 66% têm algum envolvimento com o tráfico. “Portanto, a responsabilidade seria mais da União e menos do Estado”, diz ele ao acrescentar a imediata necessidade da construção de um presídio federal no Acre.

Emylson gravou o vídeo para fazer uma espécie de balanço sobre a visita que fez, acompanhado do governador Sebastião Viana, anteontem, ao presidente Michel Temer.

Na oportunidade, autoridades do Acre expuseram ao presidente da República o grave problema do narcotráfico nas fronteiras com o Peru e a Bolívia e lamentaram a falta de uma política de segurança nacional para essas localidades.

“É necessário que haja um fortalecimento das agências da União”, disse Emylson Farias ao falar sobre o Exército e a Polícia Federal.

Farias também informou que o secretário Nacional de Segurança, general Roberto Leal, deve cumprir uma agenda em breve no Acre para tratar sobre o tema discutido durante a reunião.