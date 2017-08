RBTrans lança Transparência do Transporte Coletivo de Rio Branco

João Renato Jácome 23/08/2017 11:39:27

Após a CEI do Transporte ser encerrada na Câmara Municipal de Rio Branco sem evidências de irregularidades, a Superintendência de Transporte e Trânsito (Rbtrans) lançou nesta quarta-feira, dia 23, durante reunião do Conselho Municipal de Transportes, o projeto-piloto do Portal da Transparência do Transporte Público.

A ferramenta permitirá acesso a dados do sistema de transporte público de Rio Branco como mapa das rotas; planilha didática (inclusive com gráficos) da composição da tarifa do ônibus; quantidade de passageiros transportados, e, entre outras informações, dados sobre gratuidade.

“Agora as pessoas vão puder saber até o quanto de passageiros são transportados, e quem são eles. Além disso, as pessoas terão informações sobre os serviços, como funcionam. Vai mostrar o dia a dia do transporte coletivo. Tivemos um atraso por conta das questões financeiras, mas ainda teremos outras etapas desse sistema”, garantiu o diretor-superintendente da Rbtrans, Gabriel Forneck.

Segundo a Prefeitura de Rio Branco, a Capital acreana é a quinta com maior volume de concessões: nada menos que 31% dos passageiros transportados utilizam desse benefício. O percentual perde apenas para o registrado em São Paulo, de 51%, Porto Alegre (35%), São Luís (34%) e Campinas (31%).

O representante dos estudantes de nível superior no Conselho, Richard Brilhante, diz que a plataforma tem que valer a pena à população, já que a tarifa de Rio Branco é cara e ainda não se vê, desde a última elevação de valor, melhorias nos serviços ofertados à população rio-branquense.

“Esperamos que a plataforma mostre a todos os dados reais sobre as empresas, tanto o que os usuários gastam, como o que a prefeitura gasta. É preciso transparência de forma dinâmica, não como muitas vezes fazem, como com o conselho, colocando informações nem sempre nítidas. Eu pelo menos, como representante, sinceramente, não vi essa melhora toda”, avalia.

BALANÇO DO SISTEMA

No ano 2016 foram transportados 30,4 milhões de passageiros. Desse montante, apenas 20.731.567 são passageiros pagantes. O sistema tem um montante de 9.721.916 de gratuidades (considera-se gratuidade: Funcional; Escolar (dividido por 2); Especial; Especial com Acompanhante; Idoso e Outras Gratuidades), representando 31,92%.

Vale ressaltar que em 22 de fevereiro de 2017 a Lei 2.224 proporcionou a redução do valor pago aos estudantes e passageiros pagantes, ficando o Município de Rio Branco autorizado a subvencionar até 50% do valor da tarifa de ônibus vigente(R$ 3,50), aos estudantes e até 10% aos passageiros pagantes, dessa forma subvencionando R$ 0,90, da tarifa dos estudantes e R$ 0,30, dos demais passageiros.