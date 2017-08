Polícia Civil prende chefe de facção criminosa no bairro Joafra, em Rio Branco

Da redação ac24horas 23/08/2017 11:51:56

Na manhã desta quarta-feira (23), a Polícia Civil em cumprimento de mandado prendeu no bairro Joafra, Mari Roger Thaumaturgo, de 36 anos, homem considerado de alta periculosidade, suspeito de ser um dos chefes de uma organização criminosa atuante no estado. Além de praticar crimes tráfico de drogas, ele é suspeito de ordenar vários crimes de homicídio ocorridos nos últimos meses na capital.

A ação foi realizada com o apoio do Núcleo de Capturas (Necapc), juntamente com a Delegacia de Repreensão ao Entorpecente (Dre), e a Delegacia da Terceira Regional. Com Mari Roger, os policiais encontraram meio quilo de cocaína e várias munições de arma de fogo de diversos calibres.

Na mesma ação, a polícia também prendeu, José Evandro da Silva, de 30 anos, desta vez no bairro da Paz em posse de uma pistola calibre 380, além de droga e material para embalagem. José ainda deu trabalho ao fugir da polícia, se embrenhando em um boeiro de esgoto, onde foi capturado.

“Efetuamos a prisão dessa duas pessoas com alto poder lesivo e retiramos também de circulação esse ativo criminal além de várias munições e todas essa droga. Um trabalho conjunto com as demais delegacias demonstrando integração de toda equipe cumprindo diretrizes da própria Polícia Civil e da secretária de segurança pública”, declarou delegado karlesso Nespoli.