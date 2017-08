N. Lima vai à delegacia denunciar militante que o teria chamado de “estuprador”

O vereador N. Lima disse na sessão desta quarta-feira, 23, na Câmara de Vereadores, que foi chamado de “estuprador” dentro do plenário da Casa, logo após a sessão desta terça-feira, por um militante do PC do B e que, por isso, vai denunciar o fato na delegacia.

Um discurso de N. Lima a favor de Jair Bolsonaro foi o motivador do desentendimento entre o vereador e o militante.

O comunista e militante do movimento estudantil, que foi à Câmara para conversar com seu colega de partido, o vereador Eduardo Farias (PC do), discutiu com N. Lima na porta do plenário da Casa.

“Ele me agrediu. Me chamou de estuprador, que o Bolsonaro é estuprador. Eu não sabia quem era ele. Pensei até num primeiro momento que ele estava brincando”, disse N. Lima. O vereador afirmou que cobrou mais segurança da mesa-diretora e rigidez na entrada de pessoas no interior da Câmara Municipal. “Poderia ter acontecido coisa pior. Esses caras são malucos. Poderia ter dado uma facada.”

Após a discussão verbal com N. Lima o militante entrou na sala de reunião para conversar Eduardo Farias.

O vereador do PC do B disse que N. Lima falta com a verdade quando afirma que o jovem lhe chamou de estuprador. O Farias também desmentiu a informação de que a discussão ocorreu dentro do plenário da Câmara.

“N. Lima faltou com a verdade. Ele não chamou N. Lima de estuprador e não entrou no plenário.”

Para Eduardo Farias, N. Lima se equivoca ao tentar restringir a entrada de pessoas na “Casa do Povo”. “Entrou pelo debate de que não ia poder entrar”, completou.