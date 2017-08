Motoqueiros do Acre se unem, abastecem no Posto Auto Park e exigem nota fiscal de frentistas

Luciano Tavares, da redação ac24horas 23/08/2017 18:25:14

Dezenas de motociclistas se mobilizaram por meio de um grupo no Whatsapp, se dirigiram ao Posto Auto Park, na Marechal Deodoro, na tarde desta quarta-feira, 23, abasteceram suas motos com R$ 6 e exigiram a nota fiscal. O ato foi um protesto contra o dono do posto, o empresário Wolney Paiva, que nesta terça-feira, 22, à noite, conforme um vídeo que circula na internet, teria se recusado a dar a nota fiscal a um cliente e ainda o chamou de “babaca”.

A fila de motos e de alguns carros chamou a atenção de quem passou pelo local no final da tarde de hoje.

Dono de posto de gasolina na capital se nega a entregar nota a cliente e o chama de “babaca”