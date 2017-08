Moisés Diniz pode ter sido “vítima” de fogo amigo em denúncia na Globo

Nelson Liano Jr. 23/08/2017 15:39:11

Trabalhei anos em redações de grandes redes televisivas no Rio. Por isso, achei estranha a matéria veiculada no Bom Dia Brasil da Globo, em rede nacional, sobre uma nota de R$ 5 mil, do deputado federal Moisés Diniz (PC do B) para o aluguel do seu gabinete em Rio Branco. A reportagem tentou mostrar que a despesa seria para pagar, na realidade, pela sede do PC do B. Acho até que pode ser verdade em partes. O próprio Moisés, quando indaguei onde fica a sede do PC do B, na Capital, me respondeu: “O PC do B não tem sede oficial. Se reúne na casa dos dirigentes e numa sala do meu escritório parlamentar”. Portanto, confirmou que o aluguel do imóvel serve também para atender os interesses do partido. Mas se o parlamentar é do PC do B e usa o espaço para fazer política partidária qual é o crime? Se é permitido pela mesa diretora da Câmara aos deputados alugarem gabinetes nos estados é óbvio que serão espaços políticos. Ou seriam para quê? Num país onde se “rouba” bilhões de dinheiro público das estatais acho o “esforço” e o “destaque” da reportagem desproporcionais ao fato. Segundo o que me lembrou um “aliado” do PT, o valor é realmente alto para uma casa no bairro da Habitasa. Mas Moisés me disse que trata-se de um espaço imenso com várias salas de reuniões, quartos e etc. Então fico matutando que um jornalista da Globo tenha se debruçado sobre o Portal de Transparência da Câmara Federal para descobrir um “escândalo” tão grande no Acre, que representa 0,3% dos votos nacionais. Não posso afirmar, mas tudo isso pode ter fumaça de “fogo amigo”. Será que não foi de dentro da FPA que partiu a denúncia? Moisés Diniz acha que não. Prefere o discurso manjado de que “a Globo quer satanizar a política”.

Recordar é viver

Naquela famigerada expedição de deputados estaduais, em 2008, comandada pelo então presidente da ALEAC, Edvaldo Magalhães (PC do B), à Manaus pelo Rio Juruá, a Globo deu destaque no Jornal Nacional. Ninguém nunca soube de onde partiu a denúncia e quem entregou as imagens internas da “viagem dos deputados”, num barco recreio tratado como iate, para a matéria global detalhada. Mas as suspeitas sempre foram mais de origem interna do que externa.

“Fumaça” recente

Em Cruzeiro do Sul, há poucos dias, um filiado histórico do PC do B, Maurício Queirós, foi demitido da SEDENS pelo secretário Sibá Machado (PT). Segundo o que me informaram Maurício é um dos fundadores do partido no Acre e militante há mais de 30 anos. Os motivos não sei da demissão. Mas devem ser muito sérios para tirar um “aliado” assim de um cargo comissionado.

Esperto

Um dos comunistas históricos que se cansou dessa relação com o PT foi o Zequinha Lima (PP), atual vice-prefeito de Cruzeiro do Sul. Nunca deram valor ao rapaz que cansou de ser capacho e se aliou à oposição antes de virar pó na política. Perguntem ao Zequinha se ele quer voltar para o PC do B.

Cada um escolhe seu “pares”

O fato é que essa relação entre o PC do B com o PT no Acre é uma maravilha. O PT entra com o martelo e o PC do B com o prego e o dedo. A psicologia costuma narrar fatos de vítimas que se apaixonam pelos seus opressores.

Questão política

Mas falando politicamente é notável o encolhimento do PC do B na FPA. Enquanto mantém a “união estável” baseada em cargos comissionados nos Governos do PT o partido vai diminuindo de tamanho e de importância. Algo não muito “revolucionário”. Perderam a vice de Rio Branco e, provavelmente, não terão espaço na chapa majoritária da FPA, em 2018. No máximo uma suplência ao Senado.

Muito barulho por nada

O deputado estadual Jenilson Leite (PC do B) me antecipou que haverá muito barulho dos comunistas em Tarauacá este final de semana. Vão exigir um espaço condizente na chapa majoritária da FPA. Na minha opinião, vão ficar roucos de tanto gritar. Agora, serem atendidos já são outros quinhentos…

Um mais um

O deputado federal Moisés Diniz está fazendo um bom mandato. Mas não é o titular da cadeira. Deve o lugar onde está ao PT que deslocou o Sibá para a SEDENS para dar uma chance ao Cacique. Mas se o deputado comunista aparecer demais, ou pensar e falar demais, já dá pra imaginar qual será o seu futuro…

Questão de prioridade

Quando 2018 chegar qual será a prioridade da FPA? Reeleger os deputados federais Angelim (PT), Léo de Brito (PT) e César Messias (PSB), ou levar de volta à Câmara, Perpétua Almeida (PC do B) e Moisés Diniz? Façam as suas apostas…

O sonho acabou

O socialismo sonhado pelo PC do B virou uma ilusão. Os fatos históricos e a corrupção destruíram uma ideologia que nunca conseguiu sair da teoria. Outro dia conversava com um comunista graduado e perguntei: “Mas em que países ainda existe o socialismo?”. A resposta: “Em Cuba, na Venezuela e na China”. Contra argumentei: “A China é um dos países mais capitalistas do Planeta que tem um regime para os seus trabalhadores com muito poucos direitos. É pela mão de obra barata que a China se tornou uma potência produtiva. A Venezuela, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, vive praticamente uma guerra civil. Está faltando alimentos para a população. E, finalmente, Cuba, mantém um charme. É um país agradável com um povo muito parecido com o brasileiro. Mas Havana está com seus prédios em péssimo estado de conservação, a frota de automóvel é dos anos 50 e a carência de recursos básicos para as pessoas é evidente. Eu estive lá em 2010 e nunca vi tanta prostituição na minha vida, um sinal evidente de desmazelo social.” Apesar do comunista ter se esquecido, ouço falar muito bem do sistema socialista do Vietnã. Tem sido um dos maiores pontos de turismos de norte-americanos e europeus. Mas deixou o radicalismo político de lado e assimilou vários aspectos do capitalismo para formar um regime misto que parece estar dando bons resultados. Ainda esqueceu de citar a Coréia do Norte, onde o culto aos seus ditadores faz do país um dos mais fechados do planeta. Um lugar em que a liberdade de pensar pode significar uma condenação à morte. Portanto, para concluir, duas questões: primeiro que tive simpatia pelo socialismo na minha juventude. Mas o resultado nos países que o adotaram me desanimaram. Atualmente não acredito mais na igualdade entre as pessoas. Mesmo porque o que move o mundo são as “diferenças”. Imaginem um planeta que só tivesse dia? Ou só tivesse noite? Ou se existisse só uma cor? Ou se todos tivessem que pensar igual, como acontece na Coréia do Norte? A segunda é que está na hora do PC do B se reinventar. Talvez trilhar por uma nova ideologia mais humanista que reconheça nas diferenças uma oportunidade e um desafio para um mundo melhor. E, quem sabe, se desapegar dos cargos comissionados e colocar a sua militância nas ruas pedindo as mudanças que o Acre e a sua população estão realmente precisando.