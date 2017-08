Ministério revela que valor bruto da produção do café no Acre dobra em cinco anos

Da redação ac24horas 23/08/2017 11:11:44

O valor bruto da produção de café no Acre alcançou a marca de R$ 15.938.434,00, o 2º menor da Amazônia em julho deste ano. Os valores já foram bem inferiores ao deste ano: em 2012, por exemplo, era de R$ 8.507.009,00, o que significa que VBP do café acreano praticamente dobrou de valor em apenas cinco anos. Os dados são do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

De toda forma, o crescimento registrado pelo Acre sequer o aproxima dos centros produtores. O ranking dos cinco estados brasileiros que mais se destacaram em relação ao faturamento bruto do café, em nível nacional, é o seguinte: Minas Gerais, com R$ 12,141 bilhões, corresponde a 56,12%; Espírito Santo, com R$ 3,959 bilhões (18,3%); São Paulo, com R$ 2,068 bilhões (9,6%); Bahia, com R$ 1,509 bilhões (7%); e Rondônia, vizinho do Acre, com R$ 984 milhões (4,5%).

Com base nesses dados, verifica-se que os cinco maiores estados produtores de café são responsáveis por 95,5%, que representam R$ 20,661 bilhões do faturamento. Demais estados produtores de café correspondem a R$ 969 milhões da receita bruta, ou seja, 4,5% do VBP café.