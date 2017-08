Mega-Sena pode pagar R$ 32 milhões no sorteio desta quarta

Da redação ac24horas 23/08/2017 07:18:47

A Mega-Sena promete pagar nesta quarta-feira, 23,, R$32 milhões a quem acertar todas as dezenas. As apostas podem ser feitas até 17h no Acre. O sorteio de hoje será em Araraquara, São Paulo, 20h. Quem quiser apostar tem até 19h, hora de Brasília, para ir à qualquer lotérica. A mais barata custa R$ 3,50.