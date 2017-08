Indicado de Alan Rick na Funasa é exonerado após deputado votar contra Michel Temer

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 23/08/2017 08:57:20

O presidente da República Michel Temer (PMDB) não perdoa os parlamentares que ele considera infiéis ao seu governo. O superintendente da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) no Acre, Rafhael Luiz Bastos Júnior, que é indicação do deputado federal Alan Rick (DEM), foi exonerado após o parlamentar acreano votar favorável ao prosseguimento da à denúncia que poderia resultar no impeachment de Temer.

A exoneração do indicado de Alan Rick para assumir um dos cargos do governo federal no Acre foi publicada no Diário Oficial da União do dia 22 de agosto. Os caciques do PMDB chegaram a anunciar antecipadamente que retaliações poderiam acontecer contra os deputados de partidos da base aliada do governo do PMDB que votassem pelo prosseguimento das investigações de corrupção contra Michel temer.

Antes da votação no plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília, Alan Rick Miranda chegou a ser denunciado de ser flagrado vendendo seu voto em favor de Temer para liberação de emendas parlamentares. O deputado federal do Acre confirmou o voto contra o presidente da República e afastou os boatos da suposta negociação que circulara em veículos de comunicação em nível nacional.

Com a exoneração de Rafhael Luiz Bastos Júnior, Alan Rick perdeu todos os cargos no governo do Acre, prefeitura de Rio Branco e agora no governo federal, ficando apenas com a estrutura de seu mandado para fazer política. Esse é o preço que um deputado paga por mudar de posicionamento ideológico e tentar fazer um mandato independente, sem seguir o direcionamento partidário, votando de acordo com as convicções.