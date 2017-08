Desbravadores da Comunicação no Acre serão homenageados em Sessão Solene na Assembleia Legislativa nesta quinta (28)

23/08/2017

Quem nasceu na era da tecnologia não imagina a saga e o trabalho árduo para implantar as primeiras linhas telefônicas nos lares acreanos. Para homenagear alguns desses trabalhadores, a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) irá realizar uma sessão solene nesta quinta-feira, 24, a partir das 10h, intitulada: “Os Desbravadores das Telecomunicações no Acre”. A sessão foi proposta pelo deputado estadual Jesus Sérgio (PDT).

O evento irá reunir trabalhadores aposentados e ativos da telefonia, ex-funcionários e gestores da atual companhia e empresas prestadoras de serviços telefônicos. Eles carregam consigo mais de 40 anos de história, pois vivenciaram a implantação da Teleacre, Brasil Telecom e da atual Telefonia Oi.

José Martins de Souza, mecânico eletricista, que trabalhou mais de 30 anos prestando serviços para a extinta Teleacre, é um desses trabalhadores que carregam consigo o orgulho de terem contribuído para a implantação das primeiras linhas telefônicas residências e a chegada da telefonia móvel, antes acessível somente a elite: chefes de poderes (executivo, legislativo e judiciário).

Emocionado, Martins relembra a precariedade de um estado que ainda em sua fase de desenvolvimento inicial, com poucas ruas asfaltadas, estradas abertas sem qualquer infraestrutura, mas tal cenário não era impedimento para esses desbravadores. Essa e muitas outras histórias serão lembradas na sessão. A sessão será realizada na quinta-feira, 24 de agosto, a partir das 10h, no Plenário da Aleac.