Deputado petista desmonta nota da Peixes da Amazônia e confirma apreensão de lote de peixe pelo MAPA

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 23/08/2017 13:15:34

Os deputados da base de governo não estão conseguindo se entender sobre a denúncia de apreensão de um lote de produtos da Peixes da Amazônia durante exames de rotina feito por técnicos do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), por apresentar contaminação de salmonela.

Enquanto Daniel Zen (PT) usou a tribuna para ler uma nota da Peixes da Amazônia e acusou ac24horas de irresponsável e tentar prejudicar a economia do Estado, além de negar que tenha acontecido a apreensão de um lote de peixes, o líder do PT na Casa, deputado Lourival Marques confirmou a apreensão.

EXCLUSIVO: Peixes da Amazônia é acusada de comercializar produto sem condições de consumo humano

Marques informa que visitou o representante do MAPA no Acre e confirmou a apreensão de um lote de produtos. “A verdade é o seguinte, o lote foi retido, igual recall de carro, tem um lote retido e daqui para frente todo pescado que entrar só vai ser comercializado após realizar os exames. Coisa que não acontecia antes”.

Abaixo, a íntegra da entrevista, em áudio, com o líder do PT na Assembleia Legislativa, sobre a apreensão e realização de exames que detectaram a presença de salmonela em um lote de produtos da Peixes da Amazônia:

Daniel Zen fez a leitura encaminhada pela direção da Peixes da Amazônia e nega que tenha acontecido apreensão de produtos da empresa. Para ele, a fiscalização que aconteceu é de rotina do MAPA, que controla com rigor a qualidade dos produtos da empresa que estariam sendo vendidos para outros estados.

Já Lourival Marques afirma que, temos que investigar, que existe dinheiro público no negócio, ouvir a parte do ministério. Fiz uma reunião para saber o que estava acontecendo, tudo que foi colocado aqui foi o que aconteceu. A nota que o líder do governo leu aqui é da empresa, não do governo”, afirma o petista.

Zen diz que a denúncia não seria política, mas uma tentativa ac24horas prejudicar a economia do Estado, publicando uma matéria que pode ser crime de responsabilidade contra uma iniciativa fomentada pela administração Sebastião Viana (PT), que investiu milhões de reais na empresa de capital público/privado.

“É uma irresponsabilidade de um veículo de imprensa que opera no sentido de prejudicar a economia local. Ainda mais quando a matéria é escrito por um assessor de um conhecido senador. Não vamos admitir a política espúria. Saibam que terão as ações legais movidas pelas vias de quem é de direito”, enfatiza Zen

O petista Lourival Marques foi mais prudente diante da denúncia. “Qualquer peixe que entrar agora não poderá mais ser comercializado antes do resultado do laboratório. Eles (a Peixes da Amazônia) vão ter que rever o planejamento de abate e verificar qual é o problema que está acontecendo dentro da instituição”.

De acordo com Lourival Marques as amostras de produtos comercializados pela Peixes da Amazônia estariam sendo encaminhadas para um laboratório no Estado de Cuiabá. Ele informa que todos os produtos que entrarem na Peixes da Amazônia passarão pelo mesmo procedimento e exames realizados pelo MAPA.

Lourival Marques acredita que o peixe apreendido deverá ser encaminhado a um aterro sanitário.