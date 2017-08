Deputado Nelson diz que peixe impróprio está sendo triturado e enviado para escolas públicas

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 23/08/2017 14:17:05

O deputado estadual Nelson Sales (PP) repercutiu a reportagem de ac24horas sobre a Peixes da Amazônia — empresa em que o governo do Acre seria acionista, acusada de comercializar produtos sem condições de consumo humano, denuncia confirmada em exames de rotina feito por técnicos do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), que detectaram presença de salmonela nos lotes de tambaqui, pintado e pirarucu – e denunciou que o pescado apreendido estaria sendo triturado e encaminhado para as escolas da rede pública de ensino.

“A Peixes da Amazônia foi autuada através de uma investigação do MAPA que encontrou salmonela em amostras coletadas. A empresa que tem sido, segundo o governo e sua agência de notícias, exemplo de gestão e seria a redenção e consolidação de todo esse projeto de piscicultura no Estado teve produtos apreendidos e em três análises foi constatada a presença de salmonela. O pior de tudo isso é que existe recurso público lá dentro e muito”, diz o deputado, ao sugerir a visita de uma comissão de deputados à empresa.

“Que uma comissão deputados possa ir na Peixes da Amazônia saber o que está acontecendo. São os inúmeros os produtores que legam que a empresa tem dívidas com eles. Quando querem pagar o produtor, eles oferecem ração. Existem informações mais graves que estão triturando o pescado apreendido para mandar para as escolas públicas. Não sei se é verdade, mas quero pedir que o governo do Acre e a vigilância sanitária possam investigar a situação. Isso é muito grave. É uma questão de crime contra a saúde pública”, diz Sales.

O deputado denuncia ainda que recebeu a informação que enquanto a empresa deve aos produtores, “apenas três gestores da empresa recebem R$ 1,2 milhão de reais de salários por ano. Isso acontece porque o Estado é o maior acionista da empresa. Se gastam tubos de dinheiro em empréstimos e misturam público com privado. É a política entrando na iniciativa privada. Um exemplo é a indústria de granulados em Sena Madureira, ela já fechou, não funcionou 30 dias. Agora, querer culpar um veículo de comunicação não é explicação”, destaca Nelson Sales.

Para o oposicionista, que ac24horas revelou apenas dados colhidos pelo MAPA, com declarações e informações fornecidas pelo gestor da pasta no Acre. “O assunto da Peixes da Amazônia é muito grave. A reportagem citou apenas informações apresentadas pelo gestor do MAPA. Que o governo tome providências, dê uma resposta que à população que merece. Que esse governo não venha tentar desqualificar o trabalho do ministério e do ac24horas, um veículo de comunicação que teve a coragem de denunciar”, finaliza Sales.