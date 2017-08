Comunidade bloqueia BR-364, em Rondônia, e acesso ao Acre por terra fica inviável

Da redação ac24horas 23/08/2017 15:55:54

Um grupo de manifestantes bloqueou o acesso ao estado do Acre pela BR-364 na altura do distrito de Vista Alegre do Abunã. Rapidamente uma grande fila de caminhões e carros de passeio se formou no local.

Os manifestantes fecharam a rodovia com toras de madeira e clamam pela intercedência do poder público para resolver o problema da falta do acesso da comunidade local ao serviço de distribuição de energia elétrica.