Bestene jogou água na fervura da briga pela vice

Luis Carlos Moreira Jorge 23/08/2017 07:14:32

A experiência do presidente do PP, ex-deputado José Bestene, em costurar um acordo com todos os partidos de oposição para que a escolha do vice só aconteça no próximo ano foi como jogar água na fervura na confusão que estava se formando para a escolha do nome. “Ninguém foi convidado para ser o vice da chapa”, garantiu. Mas está é uma briga adiada. Não só o DEM que quer fazer a indicação, mas o PSDB, que joga com os dados de ser um partido de muito maior peso político que o DEM. O que não deixa de ser verdade. Rocha até abriu mão de sua candidatura a senador para o PSDB participar da chapa majoritária. Mas isso fica para 2018.

Convite zero

O senador Gladson Cameli (PP) negou ontem à coluna que tenha escolhido o deputado federal Alan Rick (DEM) para ser o vice na sua chapa e que anunciaria o seu nome na reunião do DEM, da próxima sexta-feira. “Nem o Alan e nem ninguém”. Cameli disse que apenas pediu ao DEM e ao PSDB que se entendessem sobre um nome para vice e nada mais do que isso.

Rocha: “já desconfiava”

O deputado federal Major Rocha (PSDB) disse que tinha certeza que era falso, o boato da escolha do deputado federal Alan Rick (DEM) para vice. “Eu confio na palavra empenhada pelo nosso candidato a governador, até aqui cumpriu e não seria agora que enganaria o PSDB”, enfatizou.

Basta comparar

Para o deputado Rocha (PSDB) basta comparar a força partidária do DEM com o PSDB para ver quem tem mais estrutura para ajudar o candidato numa campanha. Claro que o nosso partido é muito mais forte e por isso tem prevalência na indicação do vice, acentuou o tucano.

Consenso contra o açodamento

Numa reunião de ontem que envolveu os 14 partidos que integram a coligação da oposição ficou definido que a discussão sobre a escolha do nome do vice só vai acontecer, oficialmente, em abril do próximo ano. A proposta aprovada foi apresentada pelo presidente do PP, José Bestene. Uma Nota foi emitida reafirmando este posicionamento, cessando a confusão.

Cidades de primeiro mundo

Em Plácido de Castro e Xapuri os Postos de Saúde das prefeituras estão lotados de medicamentos, não faltam médicos, dentistas, todas as ruas estão asfaltadas, a merenda escolar é de primeira qualidade, os cofres estão abarrotados de dinheiro, a coleta de lixo é nota 10. É isso? Deve ser, ou os prefeitos Gedeon Barros (Plácido de Castro) e Bira Vasconcelos (Xapuri) não estariam jogando pela janela 1,3 milhão para ser gasto em festivais de praia.

Jogada política

A prefeitura de Capixaba tem um único trator de esteira, usado para conservar os ramais. Acontece agora que o governo ameaçou entrar na justiça para retomar a máquina, para passar à SEAPROF. Esta medida antipática não vai atingir apenas o prefeito José Augusto, por ser da oposição, mas toda uma população rural. A denúncia é do deputado Nelson Sales (PV).

Não sei o que ganha

Não consigo ver este fato de outra forma do que não seja uma maldade política. E não sei o que setores do governo envolvidos na manobra vão ganhar agindo desta maneira vingativa.

Soltando fumaça

Os deputados do Juruá estavam soltando fumaça ontem contra o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, por ter dito em recente reunião que a maioria dos atuais deputados estaduais é desonesta. Está em discussão a elaboração de uma Nota rebatendo a afirmação.

Por conta do episódio

Por conta do episódio, ontem, o deputado Jairo Carvalho (PSD), que estava na dita reunião e contestou a afirmação do ex-prefeito Vagner Sales, na tribuna encheu o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, de elogios, e atacou a gestão de Sales. Não vai ficar só nisso.

“Comi toucinho com mais cabelo”

A frase popular acima foi dita ontem pelo senador Sérgio Petecão (PSD) a respeito de ter de enfrentar o esquema montado pelo PMDB para embalar a candidatura de Márcio Bittar (PMDB) a senador. “Não tenho um pingo de medo, já comi toucinho com mais cabelo”, ironizou Petecão.

Residência dupla

Sérgio Petecão afirma que, a sua votação vai surpreender no Vale do Juruá, pelas parcerias que está montando. “Mandei alugar uma casa em Cruzeiro do Sul: na campanha vou passar uma semana nos municípios do Juruá e outra semana nos demais municípios. Estou alegre”.

Vamos ver se cumpre

No encontro do governador Tião Viana com o presidente Temer foi defendida a implantação de um Sistema Nacional de Segurança Pública, um Fundo Nacional de Segurança e a construção de um Presídio Federal, no Acre. Temer prometeu encaminhar positivamente.

Encontro respeitoso

O líder do governo, deputado Daniel Zen (PT), disse que, mesmo sendo adversário político não podia deixar de registrar a maneira cordial em que se deu o encontro e a conversa com Temer.

O tempo passa, o tempo voa

O tempo passa, o tempo voa e daqui a alguns dias, encerra-se o prazo estipulado para os trabalhos da “CPI da SEHAB”. E os deputados Gehlen Diniz (PP) e Eliane Sinhasique (PMDB), que a integram pela oposição, não dão um pio sobre o assunto. Mistério da meia-noite.

Defensores abertos

Os deputados Luiz Gonzaga (PSDB) e Jairo Carvalho (PSD) defendem que, pelo fato de ser mulher e conhecida nos municípios, a vice na chapa ao governo da oposição deve ser a apresentadora de televisão Mara Rocha. Um sinal que o PSDB pode indicar seu nome.

Fazendo correção

O deputado Nicolau Junior (PP) pediu uma correção de nota da coluna. Diz que os trabalhos feitos até o momento pelo prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, nas ruas da cidade, não são fruto de emendas da deputada federal Jéssica Sales (PMDB). Dada a sua versão.

O filho é vocês

Ao rebater ontem deputados da oposição que atacavam o presidente Michel Temer e atribuíam a sua presença na presidência ao fato do PT lhe ter colocado de vice na chapa, o deputado Daniel Zen (PT) foi sagaz: “vocês que tiraram a Dilma da presidência para pôr o Temer”.

Também não é o paraíso, fiquemos com o purgatório

Concordo com o deputado Jenilson Lopes (PCdoB) que de fato o Acre não é o inferno pintado pela oposição, tem pontos negativos, mas muito mais positivos. Se não é o inferno, o Acre também não é o paraíso que alguns dos seus aliados trombeteiam. No máximo, o purgatório.

Virando uma peneira

No pique do inverno vai ser difícil trafegar na rodovia 317 sem problemas, tal é a buraqueira ao longo do trecho para Brasiléia e Assis Brasil. Está virando uma peneira, na visão da deputada Leila Galvão (PT). A reclamação não é só dela, mas de quem percorre a estrada.

Defesa merecida

O deputado Heitor Junior (PDT) fez uma defesa merecida sobre a Central de Transplantes, pelas vidas que são salvas. O único óbito acontecido nos 25 transplantes de fígado atribuiu à demora na chegada do órgão até à mesa de cirurgia. O fígado veio de Roraima.

Política de São Francisco

O deputado Gehlen Diniz (PP) não foi hipócrita ao dizer ontem que, o senador que não ajudar na sua campanha também não terá a sua ajuda. É assim que as coisas funcionam na política; é dando que se recebe, como diz a famosa prece de São Francisco. Este é o jogo que é jogado.

Hipocrisia

É a mais pura hipocrisia dizer que alguém se elege a deputado estadual sem investimento.

Movimento das Mulheres

Está sendo articulado na oposição um grande movimento na defesa que a vice na chapa do governo seja ocupada por uma mulher, já que o eleitor feminino representa mais de 50% do eleitorado acreano.

BR-364 pode fechar

O deputado Luiz Gonzaga (PSDB) não tem muita esperança que os trabalhos do DNIT possam melhorar a trafegabilidade da BR-364, no trecho Rio Branco-Cruzeiro do Sul. Não vê um acampamento ao longo do percurso, material como pedras, e se assusta com a pouca movimentação de máquinas. Prevê que pode fechar no inverno, se os trabalhos não forem acelerados. “Se atola com as primeiras chuvas, no inverno vai ficar muito pior”, desabafa o tucano. Do mesmo pensamento têm comungado os deputados Jesus Sérgio (PDT) e Jenilson Lopes (PCdoB), que têm base eleitoral em Tarauacá e sempre percorrem a estrada.