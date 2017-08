Bancários realizam ato nas agências da Caixa Econômica nesta quarta-feira, no Acre

Os empregados da Caixa Econômica Federal realizarão atos nas agências do banco em todo o país nesta quarta-feira, 23, defendendo que o banco se mantenha 100% público e por melhores condições de trabalho. A Comissão Executiva dos Empregados da Caixa, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro e a Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa prepararam uma “carta aberta” que será entregue à população e aos empregados explicando que o processo de desmonte do banco afeta toda a sociedade.