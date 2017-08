Assaltantes são capturados pela PM minutos após realizarem assalto no Xavier Maia

Da redação ac24horas 23/08/2017 21:12:58

Cleiton Jadson da Silva, 27 anos, e um adolescente de 16 anos, foram flagrados na manhã desta quarta-feira, 23, por policiais militares do 1° Batalhão realizando um assalto. O fato aconteceu na avenida Brasil, bairro Xavier Maia, nas proximidades do Instituto Federal do Acre (Ifac).

Segundo a guarnição, eles passavam em frente ao Ifac, quando populares informaram que uma dupla em uma motocicleta estavam realizando o roubo.

De imediato os militares realizaram a abordagem a moto biz de cor vermelha, de placa NAF 4474 (com restrição de roubo). Na busca pessoal foi apreendido um revólver calibre .32 com uma munição intacta e recuperado um iPhone e um celular.

Por haver um menor envolvido, a ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para serem realizados os procedimentos cabíveis ao fato.