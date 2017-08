Violência obriga Câmara de Vereadores de CZS a adotar sessões em horário diurno

Archibaldo Antunes 22/08/2017 18:51:46

O crescimento da violência na segunda maior cidade do Acre tem assustado até mesmo as autoridades políticas. Durante todo o mês de setembro, a Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul realizará, às terças e quintas-feiras, as suas sessões ordinárias a partir da 10 horas – e não mais às 20h, como vinha acontecendo há cerca de duas décadas. O presidente do parlamento cruzeirense, vereador Romário Tavares (PMDB), confirmou que a criminalidade foi um fator preponderante para a adoção da “medida experimental”.

“Nós não podemos negar que o Acre passa por uma situação difícil [na segurança pública]. E nós temos vereadores aqui que moram distante, e as sessões estavam terminando à meia-noite. E nós, fazendo essa avaliação, colocamos também [as atividades parlamentares] para o dia”, disse Romário.

A troca de horário das sessões dividiu os parlamentares do município, segundo o próprio presidente da Câmara. Metade deles quer a manutenção do horário antigo. Os outros 50% preferem trabalhar pela manhã.

De acordo com Romário, a medida experimental será avaliada no final de setembro. Se aprovada pela maioria dos vereadores, as sessões passarão a ser realizadas pela manhã.