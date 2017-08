Trio do Bonde dos 13 é expulso de presídio boliviano e mandado de volta para o Estado do Acre

Da redação ac24horas 22/08/2017 13:55:19

Após um mês presos no presídio de Vila Busch, em Pando, na Bolívia, região da fronteira com o Acre, os brasileiros Edivaldo da Silva Brito, 19, Ismael Ferreira Liberato da Silva, 20 anos, e Júnior da Silva Vireza, 18, foram expulsos do país vizinho por determinação judicial. Os três integram o Bonde dos 13, facção criminosa, e são acusados da prática de vários crimes na região, entre roubos e assaltos à mão armada.

O trio foi preso pela polícia boliviana mês passado depois de capotarem com uma caminhonete roubada no Brasil no centro comercial de Pando. Eles foram expulsos por determinação judicial proferida por um magistrado boliviano. Os criminosos foram entregues à Polícia Federal só Brasil na linha de fronteira com o Acre.