PP reúne partidos de oposição e propõe que a escolha do vice fique para abril de 2018

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 22/08/2017 14:45:29

Se depender dos dirigentes do Partido Progressista (PP), a novela a definição do nome do pré-candidato a vice-governador na chapa do pré-candidato ao governo do Acre, Gladson Cameli (PP) deverá se arrastar até abril de 2018. Pelo menos essa é a proposta do presidente PP, José Bestene apresentará aos líderes de legendas do bloco de oposição, numa reunião programada para a tarde desta terça-feira (22).

“Não é verdade que definimos o nome do pré-candidato a vice. Hoje à tarde teremos uma reunião com todos os partidos e a opinião da grande maioria é adiar essa discussão para abril de 2018. Vamos ouvir a opinião de todos. Inclusive, convidamos todos deputados e vereadores da oposição para opinarem também”, disse o presidente do Partido Progressista, do senador Gladson Cameli.

O líder partidário defende a ampliação do debate em torno de um nome que reúna duas qualidades: densidade eleitoral e qualificação técnica para participar mais ativamente de uma possível administração de Gladson Cameli. Bestene acredita que todas os nomes apresentados pelos partidos de oposição sejam avaliados pela população dos municípios e lideranças políticas de cada região.